ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

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من خلال تغطيته المستمرة، يتيح الموقع لقرائه متابعة أحدث المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية، مع التركيز على أبرز وأهم الأخبار الراهنة كالتالي :

1. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات جديدة.

وافق مجلس الوزراء على 10 قرارات جديدة أبرزها تخصيص أراضٍ للدفن الصحي في المنيا، وإنشاء معهد أورام بجامعة المنوفية، وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بجامعات شمال سيناء، وتوسيع مشروع طاقة الرياح في خليج السويس، ومواصلة جهود إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى قرارات أخرى لدعم التنمية الحضرية والمشروعات الصناعية.

2. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الحيوية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، حيث اطلع على الوضع الاقتصادي وأداء القطاع المصرفي. وأصدر توجيهات بمواصلة توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

3. وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الفاو"

اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، مع الممثل الإقليمي لمنظمة "الفاو"، عبد الحكيم الواعر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وتم التركيز على توسيع المشروعات المشتركة، بما في ذلك مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية في محافظة المنيا.

4. وزير المالية: "موازنة المواطن" تعكس أولويات الدولة في 2024/2025

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تقرير "موازنة المواطن" للعام المالي 2024/2025 يعرض الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مؤكداً على التزام الوزارة بتعزيز التواصل الفعّال مع المجتمع تحت شعار "معًا... ننتج ونتطور".

5. مفتي الجمهورية يشدد على أهمية التعاون مع مجلس النواب

أكد مفتي الجمهورية، د. نظير عياد، على أهمية التعاون المستمر مع مجلس النواب، خاصة اللجنة الدينية، لتحقيق أهداف الشريعة الإسلامية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والروحي.

6. وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الثنائية مع إندونيسيا

خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الإندونيسية، أكد وزير الخارجية والهجرة، د. بدر عبد العاطي، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، وأعرب عن اهتمام مصر بتطوير هذه العلاقات وتعزيزها.

7. وزير الكهرباء يبحث الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د. محمود عصمت، مع وفد من الاتحاد الأوروبي مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان وإيطاليا. وتم إدراج المشروع بقدرة 2000 ميجاوات ضمن قائمة المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بالاتحاد الأوروبي.

8. "ديلي ميل": والد كامالا هاريس يتسبب في جدل حول علاقته بها

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل جديدة حول علاقة كامالا هاريس بوالدها، البروفيسور دونالد جيه هاريس. وأشارت إلى عدم وجود سجلات رسمية للقاءات بينهما على الرغم من قرب مكان إقامتهما في واشنطن.

9. محكمة برازيلية تهدد بتعليق "إكس" إذا لم يمتثل ماسك للقوانين

أمهل قاضي المحكمة العليا البرازيلية إيلون ماسك 24 ساعة لتعيين ممثل قانوني لمنصة "إكس" في البرازيل، وإلا سيتم تعليق عمل المنصة في البلاد. جاء ذلك في إطار جهود السلطات البرازيلية لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

10. مصرع 3 أشخاص في اليابان بسبب إعصار شانشان

أعلنت السلطات اليابانية وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين نتيجة انهيار أرضي سببه إعصار شانشان في جنوب غرب البلاد. الانهيار أدى إلى تدمير منزل في مدينة "جاماجوري"، ما أسفر عن مصرع عائلة وإصابة بناتهم.

11. ألمانيا تطرد ممثل خامنئي في هامبورج بعد حظر المركز الإسلامي

أعلنت السلطات في هامبورج عن طرد محمد هادي مفتح، رئيس المركز الإسلامي الإيراني، ومنحته مهلة أسبوعين للمغادرة. جاء ذلك بعد حظر المركز مؤخراً بسبب أنشطته.

12. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة في العلمين الجديدة

ترأس د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض ملفات عمل مهمة ولقاءات رئيس الجمهورية مع عدد من القادة الدوليين، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

13. وزير الإسكان يضع حجر الأساس لأول مجمع صناعي صديق للبيئة في العلمين

وضع وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، حجر الأساس لأول مجمع صناعي أخضر بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وهو الأول من نوعه في مصر، على مساحة 400 ألف متر مربع، بهدف دعم الاستدامة البيئية.

14. كامل الوزير يترأس الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم مناقشة استحداث ضوابط لمنع الإتجار بالأراضي الصناعية، ومعالجة التحديات في المناطق الصناعية المختلفة. تم التأكيد على أهمية تيسير نفاذ الصادرات المصرية وتذليل معوقات العمل في هذه المناطق.

15. تعزيز التعاون في الربط الكهربائي والطاقة المتجددة بين مصر والاتحاد الأوروبي

في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د. محمود عصمت، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرنس مع وفد من الاتحاد الأوروبي لبحث مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول 2030.

16. وزيرة التضامن توجه بتطوير خدمات دور الرعاية لكبار السن

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، حيث تم بحث التحديات الحالية وخطط تطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية مع التركيز على تحسين مستوى الرعاية المقدمة لكبار السن.

17. المسلة المصرية تتألق في افتتاح الألعاب البارالمبية بباريس 2024

افتتحت دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 بحفل ضخم تميز بظهور المسلة المصرية الشهيرة بساحة الكونكورد، مما أضفى لمسة تاريخية على الحدث.

18. روسيا تبدأ الاختبارات ما قبل السريرية للقاح جدري القردة

أعلن مدير مركز "غماليا" الروسي أن الاختبارات ما قبل السريرية للقاح جدري القردة، الذي تم تطويره من قبل المركز، ستستغرق 3 إلى 5 أشهر، مع توقع أن تستغرق الاختبارات السريرية 4 أشهر أو أكثر حسب التمويل المتاح.

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