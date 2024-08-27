تفاصيل استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر

استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر.. تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر خلال الفترة 3-5 سبتمبر 2024 بويندهوك العاصمة الناميبية.

وبناءً على ذلك، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير وائل لطفي سفير مصر لدى جمهورية ناميبيا لبحث تعظيم الاستفادة من قمة الهيدروجين الإفريقية العالمية.

استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر

الموجز يرصد استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر، المزمع عقدها خلال الشهر المقبل من جانب استعراض المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر في الاستراتيجيات الخاصة ببعض الدول الافريقية وفرص دعم القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات فى اطار القمة ومشاركة الدكتور عصمت فيها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وزير الكهرباء يلتقي سفير ناميبيا

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل أيضًا تفاصيل لقاء وزير الكهرباء وسفير ناميبيا من أجل مناقشة استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر، حيث يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، خاصة برنامج العمل للقيام بدور رئيسي في مجال تحول الطاقة عالميًا ، وتحرك العديد من الدول الافريقية لرسم مسارها الخاص نحو الطاقة الخضراء فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الهيدروجين.

استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر- خلال اللقاء

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمود عصمت اجندة الاجتماعات والدور الذي تتوقع أفريقيا أن تلعبه في قطاع الهيدروجين العالمي وتعزيز التعاون والحوار من خلال السياسات وحشد الاستثمارات وسلسلة قيمة الهيدروجين الناشئة فى اطار عنوان القمة "من الطموح إلى العمل وتعظيم الثورة الصناعية الخضراء في أفريقيا"و التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء الدول والوكالات الحكومية وقادة الأعمال في الصناعة ومطوري المشاريع والمستثمرين وقادة الفكر والتقنيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم وتوجه أصحاب المصلحة الرئيسيون على نحو توجيه الاستثمارات والتمويل إلى مشاريع الطاقة الخضراء القابلة للتمويل وعرض المشاريع المصرية والاستثمارات فى مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل وغيرها.

أكبر حدث عالمي وإفريقي للهيدروجين

وبدوره، قام وزير الكهرباء بالتأكيد أن القمة ستكون أكبر حدث عالمي وإفريقي للهيدروجين والطاقة المتجددة يقام في القارة، وتم بحث تفاصيل استعدادات مصر للمشاركة في القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تجتذب أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم، بحضور أكثر من 25 رئيس دولة ورئيس وزراء.

وتتضمن مشاركات من 100 متحدث من الخبراء بالاضافة الى اجتماعات المائدة المستديرة للاستثمار في المشاريع التي أجراها القطاع الخاص وتشمل 40 مشروعًا أفريقيًا للطاقة الخضراء قابلة للتمويل يتم تقييمها وتتبعها وتسريعها وصولاً إلى الإغلاق المالي، مشيراً ان المؤتمر سيشهد طرح الرؤية المصرية واستراتيجية العمل الخاصة بالهيدروجين الأخضر وما تم اتخاذه لدعم العمل فى هذا المجال، خاصة وأن القمة ستستضيف معرضًا عالميًا واسع النطاق للتكنولوجيا والابتكار، ومنصة للشركات الناشئة واقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

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