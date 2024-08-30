ميس حمدان تكشف سر خوفها من الزواج وحكايتها مع عمر وسلمى

ميس حمدان.. في لقاءها المثير مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" الذي يُبث عبر راديو نجوم إف إم، تناولت الفنانة ميس حمدان جوانب متعددة من حياتها الشخصية والمهنية.

تناول موقع " الموجز " أبرز تصريحات الفنانة ميس حمدان خلال لقاءها الاذاعي ، إليكم التفاصيل كاملة

رأي ميس حمدان في الزواج وتفاصيل مشاعرها

كشفت حمدان عن تقلبات مشاعرها تجاه موضوع الزواج، حيث قالت: "أحيانًا أشعر بالاحتياج لوجود شخص يشاركني حياتي ويقول لي كلمات جميلة، وفي أوقات أخرى أشعر بالاكتفاء والسلام الداخلي دون الحاجة إلى شريك".

وأضافت أن نظرتها للزواج أصبحت أكثر تشاؤمًا، مشيرة إلى أن النظام الحالي للزواج قد أصبح صعبًا ومعقدًا. وأكدت أنها تكره الرجل المهزوز وغير الطموح، والذي لا يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة.

الأسباب الكامنة وراء قصر عمر الزيجات

ناقشت ميس حمدان الأسباب التي أدت إلى قصر عمر الزيجات في العصر الحالي، مشيرة إلى أن هناك عوامل متعددة تسهم في هذه الظاهرة.

قالت: "نحن كأمة قد ابتعدنا عن القيم الدينية والتزامنا بالعلاقة الزوجية المستقرة".

وأوضحت أن الإغراءات التي تزايدت بفعل وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الناس غير راضين عن حياتهم الشخصية، مما يؤدي إلى الاضطرار للبحث عن تغييرات متكررة في العلاقات.

وأضافت أن هذه الظاهرة تُعزى أيضًا إلى الضغوط الاجتماعية التي لا تترك مجالًا للثبات في العلاقات.

مفهوم الرجولة من وجهة نظر ميس حمدان

أوضحت ميس حمدان كيف تميز بين الرجولة والذكورة، قائلة: "الرجولة ليست مجرد صفة بيولوجية، بل هي مجموعة من القيم والأخلاق".

وأكدت أنها تبحث عن الرجل الذي يتحلى بالأخلاق العالية ويخاف الله، ويكون طموحًا وقادرًا على اتخاذ القرارات الصائبة.

وأعربت عن عدم إعجابها بالرجال المهزوزين الذين لا يعترفون بنقاط ضعفهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يقللون من احترامها لهم.

ميس حمدان

تفاصيل أغنيتها الجديدة "ندمانة"

تحدثت ميس حمدان أيضًا عن أحدث أغانيها "ندمانة"، والتي تتناول موضوع الخيانة بطريقة درامية. قالت: "الأغنية تدور حول اعتراف الشخصية بخيانتها لحبيبها، وهذا الموضوع مثير للجدل".

وأوضحت أنها تختار دائمًا المواضيع التي تثير التحديات في مشاعر الجمهور، وأكدت أنها تسعى لتطوير مهاراتها الفنية وأن تكون مقبولة بشكل أكبر لدى جمهورها في المستقبل.

تجربتها الفنية وتطلعاتها المستقبلية

فيما يتعلق بمسيرتها الفنية، استعرضت ميس حمدان تجربتها في فيلم "عمر وسلمى"، مشيرة إلى أنه كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتها.

وأضافت: "كان من المفترض أن أستغل الفرصة التي قدمها لي هذا الفيلم بشكل أفضل، ولكن قلة خبرتي في ذلك الوقت أدت إلى رفضي للكثير من العروض".

وأوضحت أنها تنجذب إلى الشخصيات الشائكة والمثيرة للجدل، وتفضل تجسيد الأدوار التي تثير الجدل والتفكير.

أعمالها الأخيرة في السينما والتلفزيون

أوضحت ميس حمدان أيضًا تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية، حيث شاركت مؤخرًا في فيلم "السيستم"، الذي يضم طاقمًا من النجوم مثل طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وبسنت شوقي.

وأشارت إلى أن الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا الرومانسية، وشاركت فيه كضيفة شرف.

كما تحدثت عن فيلمها "أسود ملون"، الذي يدور حول منظمة حفلات زفاف تلجأ إلى طبيب نفسي لمساعدتها في أزمة عاطفية تمر بها.

نشاطها الغنائي وتأثيره

في مجال الغناء، طرحت ميس حمدان أغنيتها الجديدة "زلزال في قلبي" قبل شهرين على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح، وقد لاقت إعجاب الجمهور وتفاعلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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