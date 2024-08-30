آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2024.. الأوراق المطلوبة لتقديم

آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية 2024.. تواصل الجامعات الأهلية استقبال طلبات القبول من طلاب الثانوية العامة والأزهرية ومدارس STEM والشهادات المعادلة، تزامنًا مع مع إغلاق باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 في الجامعات المصرية، كما أعلنت بعض الجامعات عن تخفيضات خاصة في رسوم بعض الكليات، بهدف تشجيع الطلاب على التقديم.

آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية

حددت عدة جامعات أهلية مواعيد نهائية للتقديم، بينما أغلقت جامعات أخرى باب التقديم بالفعل, وفقًا للبيانات الرسمية على مواقعهم ، يستمر التقديم في الجامعات التالية:

جامعة النيل الأهلية : حتى 30 أغسطس.

: حتى 30 أغسطس. جامعة الملك سلمان الدولية : حتى 30 أغسطس.

: حتى 30 أغسطس. جامعة الجلالة الأهلية : حتى 30 أغسطس.

: حتى 30 أغسطس. جامعة العلمين الأهلية : حتى 30 أغسطس.

: حتى 30 أغسطس. جامعة المنصورة الأهلية : حتى 26 أغسطس.

: حتى 26 أغسطس. جامعة بنها الأهلية: حتى 30 أغسطس.

جامعة بورسعيد الأهلية

أعلنت جامعة شرق بورسعيد الأهلية عن فتح باب القبول المباشر للتقديم الورقي لكليات الهندسة، بما في ذلك برامج تشييد وبناء، وهندسة الميكاترونيات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية, ويبدأ التقديم الورقي من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، بعد إغلاق التقديم الإلكتروني للكليات الأخرى.

الجامعات الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

صرحت جامعة بني سويف الأهلية بأن التقديم سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس، مما يتيح للطلاب وقتًا إضافيًا لتقديم طلباتهم.

تخفيضات خاصة في الجامعات الأهلية

أعلنت جامعة الملك سلمان الأهلية عن تقديم تخفيضات تصل إلى 50% في رسوم بعض الكليات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجامعة.

كما شملت التخفيضات 30% لكليات تكنولوجيا الصناعة، و20% لكليات العلوم, وكشفت جامعة المنيا الأهلية عن إعداد منح دراسية للطلاب، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشابهة للعروض التي قدمت في السنوات الماضية.

التقديم لجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية التي أغلقت باب التقديم

أغلقت بعض الجامعات الأهلية باب القبول للعام الدراسي 2024، مثل جامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، مما يعني أن فرص القبول بها قد انتهت لهذا العام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2024

حددت الجامعات الأهلية المستندات المطلوبة للقبول في تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2024، وتشمل:

شهادة إتمام الثانوية العامة وصورة منها.

شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

8 صور شخصية للطالب.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور ونموذج 6 جند.

إيصال دفع المصروفات بقيمة 1500 جنيه.

استمارة التقديم الإلكتروني في تنسيق الجامعات الأهلية.

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