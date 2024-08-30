ننشر تقريرا شاملا لأبرز الأخبار المحلية والعالمية ليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ننشر موجزًا شاملاً لأهم الأخبار المحلية، العربية، والدولية على مدار الساعات الأخيرة، حيث نحرص على تقديم تغطية دقيقة للأحداث، وتحديثات مستمرة لمواكبة التطورات الجارية بجرأة وموضوعية.

تؤكد "الموجز" التزامها بدورها كمنبر حر وصوت مستقل ينقل الأخبار بوضوح واحترافية عالية، متصديةً لكل التحديات لتبقيك على اطلاع دائم بأحدث المستجدات، والتي تضمن عددًا من الأخبار الهامة أبرزها، سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على عدة مناطق جنوب لبنان فجر اليوم الجمعة، مستهدفة بلدات زبقين، والجبين، ويارين، ومجدلزون، وعلما الشعب، والناقورة، وطير حرفا، ويارون، مع تحليق الطيران الاستطلاعي وخرق جدار الصوت. كما أطلق الاحتلال القنابل المضيئة والحارقة على القرى الحدودية.*

2. سفارة أوكرانيا بالقاهرة تؤكد أهمية دور مصر في الأزمة الأوكرانية

أكدت سفارة أوكرانيا بالقاهرة أهمية الدور المصري في جهود حل الأزمة الأوكرانية من خلال مجموعة الاتصال لجامعة الدول العربية والمبادرة الإفريقية، مشيرة إلى قيمة التجارة بين البلدين وتعاون أوكرانيا في تعزيز الأمن الغذائي المصري.

3. جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليات الفرقة 98 في دير البلح وخان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عمليات الفرقة 98 في دير البلح وخان يونس، بينما يستمر العدوان على قطاع غزة مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، في ظل حصار خانق.

4. "الصحة العالمية": 17 مستشفى فقط تعمل جزئيا في قطاع غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن 17 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم خدمات جزئية فقط، في ظل الأضرار الجسيمة ونقص الوقود والإمدادات الطبية.

5.التنمية المحلية تعلن بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات

أعلنت وزيرة التنمية المحلية بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي، والتي تستمر حتى 20 سبتمبر.

6.وزير الصناعة يبحث سبل توطين صناعة الأدوية

بحث وزير الصناعة والنقل مع وزير الصحة سُبُل تشجيع مصانع الأدوية وتعظيم الاستثمارات في توطين صناعة الأدوية.

7.وزير الإسكان يتابع مشروعات الساحل الشمالي الغربي

عقد وزير الإسكان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية السياحية في الساحل الشمالي الغربي، مشددًا على الالتزام بالمخططات.

8.بعد غد .. انتهاء فترة قبول الدفعة الجديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

تنتهي فترة قبول الطلبة الجدد للمعاهد الفنية الصحية الشرطية يوم الأحد المقبل، بعد تمديدها حتى 1 سبتمبر.

9.كرم جبر: كافة القنوات الفضائية استجابت لتوصيات "الأعلى للإعلام"

أشاد رئيس المجلس الأعلى للإعلام باستجابة القنوات الفضائية لتوصيات المجلس بشأن التنظيم الذاتي للإعلام.

10. وزير النقل يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة

شهد وزير النقل توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى مع تحالف شركات بقيادة كولاس ريل الفرنسية.

11.وزير الصناعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التصنيع المحلي

وقع وزير الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس لتطوير التصنيع المحلي للمكونات الكهربائية في مصر.

12.التعليم: الالتزام بتدريس اللغة العربية في المدارس الدولية

أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا يلزم المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية في جميع المراحل التعليمية بدءًا من العام الدراسي 2024-2025.

13.كامالا هاريس: ملتزمون بتزويد إسرائيل بالأسلحة

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزامها بسياسة تزويد إسرائيل بالأسلحة، مع ضرورة التوصل إلى هدنة في غزة.

14.الحكومة البريطانية تدعو إسرائيل لضبط النفس

دعت الحكومة البريطانية إسرائيل لضبط النفس في ظل العملية العسكرية في الضفة الغربية، مشيرة إلى خطر عدم الاستقرار.

15.خالد عبد الغفار يبحث سبل توطين صناعة الدواء مع كامل الوزير

استقبل وزير الصحة وزير الصناعة لبحث دعم صناعة الدواء المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاع.

16.وزير الكهرباء يمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص لبيع الكهرباء

مد وزير الكهرباء فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في إنتاج وبيع الكهرباء لدعم مشاركتها في السوق.

17.الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع الأرصاد طقسًا حارًا ورطبًا مع ارتفاع نسب الرطوبة وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق.

18.قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق جنوب الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات مساء اليوم لبعض المناطق الجنوبية لأعمال تغيير خط طرد محطة المانسترلي.

19.انتخابات أمريكا 2024: البنتاجون يدعم جهاز الخدمة السرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن دعم إضافي لجهاز الخدمة السرية لتأمين مرشحي الرئاسة بعد محاولة اغتيال ترامب.

20. الصين تحظر بيع شاحن هواتف آيفون اللاسلكي

حظرت الصين بيع شواحن آيفون اللاسلكية بسبب تداخل الترددات، مما يؤثر على منصتي الشحن MagSafe وQi2.

21. مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في تحطم طائرة جنوب حيفا

قُتل مواطن إسرائيلي وأصيب آخر في تحطم طائرة خفيفة قرب حيفا، بسبب انفجار إحدى عجلات الطائرة.

22. الصحة العالمية تدعو لتقديم طلبات لاختبارات جدرى القرود

طلبت منظمة الصحة العالمية من الشركات تقديم طلبات لإدراج أجهزة التشخيص لجدرى القرود في قائمة الاستخدام الطارئ.

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