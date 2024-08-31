موعد تطبيق قرار إضافة العربي والدين والتاريخ إلى الثانوية الدولية.. تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تدريس وإضافة مواد العربي والدين والتاريخ والتربية الدينية في الثانوية الدولية لجميع من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلهم، وفقًا للمحتويات الدراسية التي تحددها الوزارة، ستصدر الوزارة نشرة منفصلة بهذا الشأن طلاب الثانوية الدولية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



موعد تطبيق قرار إضافة مواد العربية والدين والتاريخ إلى الثانوية الدولية

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم سيتم تطبيق هذه الضوابط على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

كما أوضحت الوزارة أن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية سيشمل درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ، بنسبة 10% لكل مادة، بحيث تمثلان معًا 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة. وستكون هذه الدرجات معتمدة على امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

احتساب الدرجات في شهادة الدبلومة الأمريكية

بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، سيتم احتساب درجات الشهادة بنسبة 40% من GPA، و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، و20% من المجموع الكلي ستحتسب من درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ.

كما أكدت الوزارة على التزام جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة، سواء داخل مصر أو خارجها، بالتقدم لامتحاني اللغة العربية والتاريخ اللذين تعقدهما الوزارة. وستحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب وبنفس النسب والقواعد المقررة.

وفي سياق اخر، يمثل تطوير الثانوية العامة هدفاً مهماً لأي نظام تعليمي يسعى لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل بفعالية. فيما يلي بعض النقاط التي يمكن النظر فيها لتطوير الثانوية العامة:

منهج شامل ومتكامل: تصميم منهج دراسي يشمل جميع المواد الضرورية لتأهيل الطلاب بشكل شامل، مع التركيز على المواد الأساسية والتطبيقات العملية.

تحديث المناهج والمواد الدراسية: متابعة التطورات في مجالات مختلفة وتكاملها في المناهج، مع التأكيد على المواضيع الحديثة والتكنولوجيا والمهارات المتقدمة.

تنويع طرق التقويم والتقييم: اعتماد أساليب تقييم متنوعة تشمل الاختبارات التقليدية والمشروعات البحثية والتقييم المستمر لتحقيق تقييم شامل وعادل للطلاب.



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