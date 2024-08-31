حكايات التاريخ.. الملك البريطاني الذي أراد اعتناق الإسلام ورفضه الخليفة!

في العالم العربي، يحظى اسم الملك البريطاني ريتشارد الأول الملقب بقلب الأسد، بشهرة واسعة بسبب مشاركته في الحملة الصليبية الثالثة، ومواقفه مع القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ريتشارد قلب الأسد، كان له شقيق أصغر، له قصة لا تُصدق ذكرتها بعض المصادر التاريخية.

وكان جون المولود في عام 1167 هو الابن الأصغر للملك هنري الثاني الذي يوصف بأنه كان أحد أقوى ملوك أوروبا في العصور الوسطى، وقد حصل منذ طفولته المبكرة على "لقب المعدم"، لأن والده قسّم ممتلكاته في فرنسا على أبنائه، ولم يحصل جون على شيء منها.

الملك جون شقيق ريتشارد قلب الأسد

كانت فرصة جون في تولي العرش شبه معدومة، إلا أن الظروف ساعدته بعفو شقيقه ريتشارد قلب الأسد عنه لاغتصابه العرش منه أثناء فترة غيابه وبمقتله بعد ذلك، ورث سلطة مطلقة.

يُوصف جون بأنه كان سيئ الحظلأن الحروب الطويلة استنزفت خزانة الدولة وافقرتها، وتدهورت الأوضاع المعيشية للسكان، كما أنه دخل في صراعات أبرزها الخلاف مع البابا بسبب الاختلاف على تعيين رئيس آساقفة جديد لإنجلترا، حيث رفض جون القبول بمرشح البابا إنوسنت الثالث، وعالج خواء خزانته بمصادرة أراضي الكنيسة، فرد البابا بحرمان الملك جون من الكنيسة، وإعفاء البريطانيين من قسم الولاء للملك!

الملك البريطاني الذي أراد اعتناق الإسلام

وكتب راهب من مدينة سانت ألبانز، الواقعة إلى الشمال من لندن بمسافة 35 كيلو مترا يدعى ماثيو باريس بعد مرور عشرين عاما قائلا عن تلك الأحداث، إن ثلاثة مبعوثين من الملك جون هم "توماس إردينجتون، ورادولوس، ابن نيكولاس المحترم، وروبرت، وهو رجل دين من لندن"، وصلوا إلى بلاط محمد الناصر (محمد بن يعقوب بن يوسف الملقب بالناصر 1198 – 1213)"، حاملين معهم مقترحا غير عادي.

وذكر الرهب أن الملك جون طلب مساعدة ملك الموحدين مقابل اعتناقه الإسلام ووضع إنجلترا تحت تصرف الخليفة وتحويلها إلى دولة إسلامية، إلا أن الخليفة انزعج من العرض واعتبر جون ملك إنجلترا، شخصا غير متزن، ولا يستحق أن يكون حليفا لحاكم مسلم مثله، وقام بطرد المبعوثين.

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