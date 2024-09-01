إجازات شهر أكتوبر 2024 بالكامل

يلجأ العديد من المواطنين لمعرفة إجازات شهر أكتوبر 2024 والعطلات الرسمية الخاصة بالأعياد والمناسبات الدينية والمناسبات القومية المتبقية للعام الجاري.

إجازات الموظفين

وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية اجازات شهر أكتوبر 2024، واجازات شهر نوفمبر 2024، و اجازات شهر ديسمبر 2024.

اجازات شهر أكتوبر 2024

اجازات شهر أكتوبر 2024

يأتي شهر أكتوبر بإجازة رسمية واحدة فقط وهي عيد القوات المسلحة “ ذكرى ثورة 6 أكتوبر” يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بترحيل الإجازة الرسمية إلى يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، وذلك لتتزامن مع نهاية الأسبوع، مع وجود 8 إجازات أسبوعية في شهر أكتوبر خلال الأربع أسابيع.

1- عطلة أسبوعية: الجمعة 4 أكتوبر 2024.

2- عطلة أسبوعية: السبت 5 أكتوبر 2024.

3- ذكرى ثورة 6 أكتوبر: الأحد 6 أكتوبر 2024.

4- عطلة أسبوعية: الجمعة 11 أكتوبر 2024.

5- عطلة أسبوعية: السبت 12 أكتوبر 2024.

6- عطلة أسبوعية: الجمعة 18 أكتوبر 2024.

7- عطلة أسبوعية: السبت 19 أكتوبر 2024.

8- عطلة أسبوعية: الجمعة 25 أكتوبر 2024.

9- عطلة أسبوعية: السبت 26 أكتوبر 2024.

اجازات شهر نوفمبر 2024

1- عطلة أسبوعية: الجمعة 1 نوفمبر 2024.

2- عطلة أسبوعية: السبت 2 نوفمبر 2024.

3- عطلة أسبوعية: الجمعة 8 نوفمبر 2024.

4- عطلة أسبوعية: السبت 9 نوفمبر 2024.

5- عطلة أسبوعية: الجمعة 15 نوفمبر 2024.

6- عطلة أسبوعية: السبت 16 نوفمبر 2024.

7- عطلة أسبوعية: الجمعة 22 نوفمبر 2024.

8- عطلة أسبوعية: السبت 23 نوفمبر 2024.

9- عطلة أسبوعية: الجمعة 29 نوفمبر 2024.

10- عطلة أسبوعية: السبت 30 نوفمبر 2024.

اجازات شهر ديسمبر 2024

اجازات شهر ديسمبر 2024

1- عطلة أسبوعية: الجمعة 6 ديسمبر 2024.

2- عطلة أسبوعية: السبت 7 ديسمبر 2024.

3- عطلة أسبوعية: الجمعة 13 ديسمبر 2024.

4- عطلة أسبوعية: السبت 14 ديسمبر 2024.

5- عطلة أسبوعية: الجمعة 20 ديسمبر 2024.

6- عطلة أسبوعية: السبت 21 ديسمبر 2024.

7- عطلة أسبوعية: الجمعة 27 ديسمبر 2024.

8- عطلة أسبوعية: السبت 28 ديسمبر 2024.

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