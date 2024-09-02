مواعيد العرض الثاني لـ مسلسل حالة خاصة على شاشات الفضائيات

بعد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة بطولة الفنانة غادة عادل وكوكبة كبيرة من النجوم الشباب لاقي نحاجاً كبيرًا، ليقررصناعه عرضه مرة آخرى عبر شاشات الفضائيات، ومن هنا يستعرض “ الموجز ” تفاصيل العرض.

غادة عادل وطه دسوقي في حالة خاصة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة لـ غادة عادل عبر شاشات الفضائيات.

أعلن الصناع أن يعرض مسلسل حالة خاصة بطولة الفنانة غادة عادل والفنان الكوميدي طه دسوقي، للمرة الأولي على الفضائيات عبر قنوات CBC، ويعرض يومياً من السبت إلى الأربعاء على CBC الساعة 8 مساءً والإعادة 3 صباحا و1 صباحًا.

كما يعرض أيضا مسلسل حالة خاصة في ذات الأيام على قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، وتكون الإعادة في الساعة 9 صباحًا و4 مساء.

تفاصيل قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة في إطار اجتماعي تشويقي، إذ تكون حول شاب اسمه نديم أحمد أبو سريع الشخصية الذي يجسدها الفنان طه دسوقي " ويظهر خلال الأحداث طالب متفوق في كلية الحقوق وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتمكن من تعيينه كمعيد في الجامعة، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة كل من منهم غادة عادل، أحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، ومن إنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

آخر أعمال غادة عادل

ومن المعروف أن شاركت الفنانة غادة عادل في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم "لانش بوكس" الذي دارت أحداثه في 30 حلقة وشاركها البطولة، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، أحمد الشامي، صدقي صخر، وهشام إسماعيل، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي.

كما شاركت الفنانة غادة عادل في بطولة فيلم أهل الكهف، وشاركها البطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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