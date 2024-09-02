صناع مسلسل جودر الجزء الثاني ينهون تصوير 50% من مشاهده

مسلسل جودر.. بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل جودر يستمر صناع العمل في تقديم المزيد من الإثارة والتشويق للجمهور فقد أعلن فريق العمل عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الجزء الثاني، مما يزيد من حماس المتابعين لمعرفة تفاصيل القصة الجديدة.

مسلسل جودر الجزء الثاني

بدأ صناع مسلسل جودر 2 تصوير العمل منذ فترة طويلة، وقاموا بالتصوير في نفس ديكور الجزء الأول، وبالفعل انتهوا من تصوير ما يقرب من نصف المسلسل، ولكنهم متوقفين الآن عن التصوير.

مسلسل جودر

يتكون مسلسل جودر 2 من 15 حلقة ، وعرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025، ويشارك في بطولته كل من ياسر جلال، ياسمين رئيس، عابد عناني، هنادي مهنا، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر ، محمد علي رزق ، أحمد كشك، أحمد ماجد، وإخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبد المغيث.



دور جيهان الشماشرجي في مسلسل جودر 2

وسبق وتحدثت جيهان الشماشرجي خلال لقاء تليفزيوني لها، عن مشاركتها في مسلسل جودر، حيث قالت: مسلسل جودر مليء بالجرافيكس والديكورات، وأنا بحبه، وشخصية شروق اللي بجسدها شخصية حليمة وطفولية جدًا، وجودر بالنسبة لها الحياة والدنيا ومستيناه سنين، وبتقوله مهما تغيب مستنياك، ومش شايفة غيره في الحياة، وأنا بتكلم مع أستاذ ياسر جلال بيقول لي الشخصية كأنها ديزني والحب بتاع الكرتون، ومنبهرة أننا أخيرًا في مصر عندنا أعمال فيها جرافيكس بشكل كبير.

مسلسل جودر 2

قصة مسلسل جودر

يحكي المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

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