صالح العويل لـ الموجز: مكنتش مصدق زيارة ياسر جلال ليا في المستشفي

مر الفنان صالح العويل الأيام الماضية بأزمة صحية شديدة نقل على إثرها الي أحدي المستشفيات بشبرا الخيمة، وبعد تدخل نقابة المهن التمثيلية تم نقله إلي أحد المستشفيات الكبري بمصر الجديدة.

تواصلت جريدة الموجز مع الفنان صالح العويل للاطمئنان علي حالته الصحية وآخر تطوراتها قائلا: الحمدلله بفصل دعوات الناس ليا انا حالتي الصحية استقرت كتير عن الأول، مؤكداً أن بقعة الدم التي كانت متواجدة على المخ قلت كتير، لكن المشكله لسه في ايدي ورجلي مش بقدر احركهم اوي.

صالح العويل

وأضاف صالح العويل: فرحت جدا من زيارة الفنان ياسر جلال ليا، مكنتش شفته من فترة طويلة والممرضة قالتلي في حد بيحبك عايز يشوفك فلما ظهر حسيت اني خفيت لاني بحب ياسر جلال جدا وجالي الساعه 12 بالليل.

واستكمل: مش كل الفنانين بيبقوا معاهم فلوس، والفن مدنيش حاجة، اشتغلت كتير بس مقبضش حاجة، كنت بقبض ملاليم، واتظلمت كتير قبل كدة في الوسط الفني، مرة كنت محضر نفسي لدور والمخرج إداه لحد تاني، فكنت بستحمل وخلاص، بس نفسي اشتغل تاني والناس تشوفني.

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

سبق وأعلنت أسرة الفنان القدير صالح العويل عن مروره بوعكة صحية ونزيف بالمخ أدي إلي إغماء الفنان.

من هو الفنان صالح العويل؟

دخل الفنان صالح العويل مجال الفن عن طريق الفنان مطاوع عويس، الذي كان يجلس معه على مقهى بشارع عماد الدين والذي رشحه للاشتراك في فيلم اللص والكلاب بدور صغير وسط المجاميع في نهاية الفيلم، وذلك في فترة الستينات.

قدم الفنان صالح العويل الكثير الشخصيات المختلفة ولكن أغلبها تتسم بأدوار الشر، فعلي سبيل المثال قدم شخصية سائق الأتوبيس الذى تسبب في حادث بفيلم "ضد الحكومة"، وقدم شخصية أحد أفراد عصابة بفيلم "الشيطانة التي أحبتنى"، بجانب أدوار أخرى مثل عسكري السجن في فيلم "حنفي الأبهة".

شارك صالح العويل فيما يقرب من 250 عملا فنيا ما بين السينما والدراما بأدواره الثانوية، ولكنه تميز خلالها ففي السينما شارك في، اللص والكلاب، كلمة شرف، ضاع العمر يا ولدى، الامبراطور، مستر كاراتيه، حسن اللول، كتيبة الإعدام، لهيب الانتقام، الرصاصة لا تزال في جيبى، عصابة حمادة وتوتو، شمس الزناتى، النوم في العسل، وغيرها.

لم يكتف صالح العويل بالظهور في السينما فقط، بل شارك في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية منها، رأفت الهجان، ليالى الحلمية، السيرة الهلالية، زيزينا، نصف ربيع الآخر، العصيان، الأصدقاء، أميرة في عابدين، جحا المصري، فارس بلا جواد وغيرها.

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