صدمة الأهالي بعد وفاة طالبة الثانوية العامة"آلاء" قبل الالتحاق بالجامعة في سوهاج

عمت الفرحة منذ أيام منزل الطالبة آلاء محمد حسن، بقرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج وارتفعت أصوات الزغاريد وعج المنز بالفرح والمباركات احتفالاً بنجاحها في نتيجة الثانوية العامة، وخاصة بعد حصولها على مجموع مرتفع، جعلها تلتحق بمعهد فني صحي، وفقًا لرغبتها منذ الصغر، وعليه بدأت الطالبة في اتمام تنسيقها منذ بداية التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد على مستوى جامعات مصر. التفاصيل يستعرضها الموجز خلال التقرير التالي

وفاة الفتاة قبل تنسيق الثانوية العامة

وكانت الطالبة اليوم الثلاثاء على موعد مع خطوة جديدة تجاه تحقيق حلمها والذهاب لمحافظة بني سويف لاستكمال أعمال تنسيق التحاقها بمعهد صحي بني سويف، إلا أن العبارة تقول " تأهب للذي لابد منه.. فإن الموت ميقات العباد"، إذ فوجئت والدة الطالبة أثناء محاولة إيقاظها والاستعداد للسفر بأنها لا تجب لها ردًا ولا تستيقظ في نشاط كعادتها وتعالت الصيحات فوق رأسها على أمل أن توقظها تلك الصيحات والنداءات المرتفعة "اصحي يا آلاء عشان تكملي تنسيقك وتحققي حلمك" ولكن هيهات أن تجيب الطالبة، لتفاجئ أنها فارقت الحياة.

معلومات عن الاء طالبة الثانوية العامة

واتشحت أسرة الطالبة حزنًا على وفاتها بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، واحتسبها الجميع عند الله، وأن يكون مثواها جنات الخلد.

جيران الفتاة الراحلة يشيدون بأخلاقها

وقال أحد أفراد أسرة الطالبة والمقيمة في قرية شطورة بطهطا في محافظة سوهاج، إن الفتاة كانت تتميز بصفات جميلة وأنها تحب مساعدة كل المحيطين بها، كما أنها كانت تتميز بالنشاط والحيوية والمحافظة على إتمام دورها على أكمل وجه بين أفراد أسرتها، وأن تلتحق بالمعهد الفني الصحي وأن تعمل على مساعدة نفسها وأسرتها أيضا بعد تخرجها.

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