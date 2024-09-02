موعد جنازة ريم حامد الباحثة المصرية.. بعد وفاتها في فرنسا

يترقب كثير من المصريين ويتساءلون عن موعد جنازة ريم حامد الباحثة المصرية والتي توفت نتيجة سقوطها من نافذة مسكنها في فرنسا منذ أيام، وذلك بعد أن أعلن نادر حامد شقيق الباحثة المصرية، عن موعد ومكان جنازتها عبر منشور له اليوم.

موعد جنازة ريم حامد الباحثة المصرية

وكتب شقيق ريم حامد عبر صفحته الشخصية على منصة الفيسبوك : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن شاء الله صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله الدكتورة الشهيدة أختي ريم حامد يوم الثلاثاء 9/3 بعد صلاة الظهر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس».

موعد جنازة ريم حامد

وفيما يلي نستعرض لكم من خلال «الموجز» قضية وفاة ريم حامد الباحثة المصرية في فرنسا خلال السطور التالية.

ريم حامد الباحثة المصرية

من هي ريم حامد الباحثة المصرية؟

حصلت على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم التكنولوجيا الحيوية عام 2017، و حصلت على درجة الدكتوراه في أكتوبر في عام 2022، و ركزت خلال ابحاثها على فهم كيف تتغير الجينات خلال مرحلة الشيخوخة.

كما ركزت أيضاً على التغيرات الكيميائية في الحمض النووي على عمل الجينات في خلايا الجسم المختلفة.

اغتيال ريم حامد الباحثة المصرية

أثار وفاة ريم حامد الباحثة المصرية جدلاً كبيراً، من قبل رواد التواصل الاجتماعي بعد العثور على جثمانها بعدما سقطت من نافذتها في فرنسا بداخل سكن جامعة بوسكويست بمدينة Les Olives الفرنسية يوم الخميس الموافق 22 أغسطس الماضي.

وتوفت ريم حامد وسط حالة من الغموض، حيث لم يتم العثور على أدلة جنائية حتى الآن في قضية وفاتها، و يزعم البعض أنها انتحرت بعد معاناة مع مرض نفسي، و مازالت التحقيقات في قضيتها جارية.

وفي وقت سابق، كشفت رباب حامد شقيقة ريم حامد الباحثة المصرية، آخر تطورات القضية و إجراءات نقل الجثمان من فرنسا إلى مصر.

السفارة المصرية في باريس

وفي ذلك الإطار، كلفت السفارة المصرية في باريس محاميًا بمتابعة ملابسات وفاة ريم حامد و التحقيقات لضمان الكشف عن الحقائق.

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