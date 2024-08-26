آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد.. ودور الخارجية في كشف الملابسات

آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد.. ينشغل كثير من المصريين بالبحث عن آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد، لمعرفة ملابسات الوفاة التي تسببت في صدمة كبيرة للجميع.

ومازالت الباحثة تتصدر قوائم الأكثر تداولًا على محرك البحث العالمي جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد خاصة أنها كانت قد كشفت عن تعرضها لمضايقات من أشخاص مجهولين.

آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد

آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد

ويرصد “الموجز” آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد ودور الخارجية المصرية لكشف ملابسات الحادث.

توفيت الباحثة ريم حامد في فرنسا، مساء الخميس 22 أغسطس 2024، في ظروف غامضة، وذلك بعد تعرضها لمضايقات وملاحقات من قبل أشخاص مجهولين، خلال فترة دراستها.

تعليق الخارجية علي مقتل ريم حامد

وبدورها، تُتابع وزارة الخارجية المصرية عن كثب واقعة وفاة الباحثة ريم حامد، وتتواصل مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابساتها.

وعلي الفور تحركت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس فور تلقيها خبر وفاة الباحثة ريم حامد، وطلبت من السلطات الفرنسية موافاتها بنتائج التحقيق في أسرع وقت.

وفور علم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالواقعة وجه بقيام القنصلية العامة في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.

كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من التحقيقات.

آخر تطورات حادث مقتل الباحثة ريم حامد

كيف علقت أسرة ريم حامد علي خبر وفاتها؟

المثير في آخر تطورات حادث مقتل ريم حامد، هو رد فعل أسرتها وخاصة شقيقها، نادر حامد، والذي طالب بعدم تناول أية أخبار عن وفاة شقيقته، مشيرًا إلى أنه لا دليل جنائي، حتى الآن، عن وفاة أخته، وذلك خلال منشورله علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شقيق ريم حامد: "بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة لإنه مفيش أي حاجة مؤكدة و لا أي دليل جنائي لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم".

وتابع: "من فضلكم نركز بس إننا ندعيلها ونقرأ ليها قرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدا.. أتمني إن الناس لو فعلا مهتمين بريم إننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها.. من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي واحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمدلله وأول ما نوصل لأي حاجة أنا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي و هيبقي المصدر الوحيد لأي حاجة تخص ريم أختي".

معلومات عن الباحثة ريم حامد

حصلت ريم حامد علي بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017.

كما حصلت على شهادة الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

وكانت تعمل في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة Paris.

وحصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.

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