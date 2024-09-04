عادل كرم صديق "الشاطر" أمير كرارة في فيلمه الجديد ..خاص

يستعد الفنان عادل كرم لتصوير دوره في الفيلم الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم "الشاطر"، ومن المقرر أن يتم عرضه في ماراثون رأس السنة الميلادية الجديدة 2025.

الفنان عادل كرم

وعلم “الموجز “أنالفنان عادل كرم تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم ”الشاطر”، ويجسد كرم شخصية صديق البطل.

فيلم“الشاطر” بطولة الفنان أمير كرارة،وتجسد هنا الزاهد درو البطولة النسائية،كما يشارك وفي العمل كوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

التفاصيل الأولي لقصة فيلم الشاطر

تدور قصة فيلم الشاطر في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي،ويحمل مفاجآت عديدة، العمل من بطولة كل من الفنان أمير كرارة، هنا الزاهد، وعادل كرم، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

الفنان عادل كرم

آخر أعمال عادل كرم

ويذكر أن شارك الفنان عادل كرم في بطولة مسلسل نقطة وانتهى، الذي شارك في ماراثون رمضان الماضي 2024،وقد حقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته مع عابد فهد، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول صيدلي يرتكب جريمة قتل عن طريق الخطأ ويقع في أزمات عديدة بسببها، وضم المسلسل ندى أبو فرحات، أنس طيارة، جورج شلهوب، خالد السيد، ومحسن غازي، والعمل من تأليف فادي حسين وإخراج محمد عبدالعزيز.

آخر أعمال أمير كرارة

ومن المعروف أن يستعد الفنان أمير كرارة لمسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم “أعراض إنسحاب” ،والذي يخوض من خلاله أولي تجارية في عالم دارما المنصات الرقمية، العمل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد سلامة، تعقد الشركة المنتجة باقي التعاقدات مع باقي أبطال المسلسل،وذلك لبدء تصوير المسلسل قريباً، ومن المفترض عرضه في شهر أكتوبر المقبل على منصة رقمية شهيرة.

آخرأعمال الفنانة هنا الزاهد

أما من جانب الفنانة هنا الزاهد تشارك حاليا في بطولة فيلم بعنوان “ري ستارت” مع الفنان تامر حسني،وتظهر هنا بشخصية فتاة شعبية من حي شبرا وتعيش قصة حب مع تامر حسني،العمل يشارك فيه الفنان باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، رانيا منصور، وسيد أسامة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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