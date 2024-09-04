رئيس جامعة بدر: نسعى للحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية للجامعات

أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن الجامعة تتبنى رؤية الدولة المصرية في تقديم تعليم جامعي عالي الجودة، يساهم في تقديم خريجيين من مختلف كليات الجامعة البالغ عددها 16 كلية قادرين على المنافسة في أسواق العمل المختلفة بالداخل والخارج.

وقال الشيحي - في تصريح له اليوم - إن جامعة بدر وضعت منذ انطلاق العمل بها في عام 2014 رؤية شاملة لتحقيق أعلى معدلات الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعد الجامعة هى الأكبر بين الجامعات المصرية من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها نحو 45 فدانا، وتضم 16 كلية تقوم بالتدريس لنحو 20 ألف طالب.

المنح الدراسية بجامعة بدر

وأشار إلى أن الجامعة تقدم مجموعة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين إلى جانب طلاب المحافظات الحدودية، وأبناء أبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المتفوقين رياضيا.

وأوضح الدكتور الشيحي أن جامعة بدر حريصة على خدمة المجتمع المحيط بها، حيث تقدم خدماتها الطبية للمواطنين، وعمل حملات للتوعية الصحية إلى جانب التواصل مع الشراكات والمؤسسات الصناعية للاستفادة من الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية التى يقدمها الطلاب في مختلف المجالات، فضلا عن الخدمات البيطرية التى تقدمها كلية الطب البيطري، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى سيتم تنفيذها لخدمة المجتمع والبيئة خلال الفترة المقبلة.

ونوه رئيس جامعة بدرفي بيان صادر عن الجامعة اليوم حصل “ الموجز ” على نسخة منه، إلى أن أهم ما يميز كليات الجامعة وجود معامل بحثية متطورة وقاعات الدراسة عالية الجودة إلى جانب المكتبات التى تذخر بكافة المراجع العلمية في شتى مجالات العلوم والمعرفة والتى تتيح للطلاب فرصة الاطلاع والبحث والوصول لنتائج تسهم في تعزيز قدراتهم الذهنية والعلمية، مع وجود الملاعب وقاعات ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، فضلا عن اختيار ادارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والخبراء في كافة الكليات لتقديم خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة داخل وخارج مصر، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة المصرية للنهوض بكافة قطاعات الدولة، لاسيما التعليم العالي والبحث العلمي.

مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية

وأوضح الشيحي أن الجامعة منذ تأسيسها تمتلك رؤية واضحة وشاملة تتماشي مع توجهات القيادة السياسية بخلق جيل يمتلك كافة مقومات النجاح والتميز، وتستهدف تقديم أعلى مستوى من التعليم العالي والذي يضاهي كبرى الجامعات العالمية، من خلال آليات عمل واضحة تلتزم بمعايير الجودة والدقة في كافة البرامج الدراسية التى تقدمها كليات الجامعة، لافتا إلى أن جامعة بدر تسعى إلى الحصول على مراكز متقدمة فى جميع التصنيفات الدولية بشكل دورى ومستمر كل عام، وأن الهدف وراء ذلـك هو الإرتقاء بالخدمة التعليمية لطلابنا، وتقديمها بمعايير دولية.

وتابع قائلا، إن جامعة بدر حريصة على الانتشار في مختلف محافظات الجمهورية لتسديد احتياجات المواطنين وتقديم تعليم جامعى عالي الجودة، إلى جانب التوسع في إنشاء الكليات لتقديم شتى أنواع العلوم الطبية والهندسية والإنسانية لخدمة الوطن والمسهامة في ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة من خلال أبناء الوطن المتسلحين بأعلى مستوى من التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه إلى أن إدارة الجامعة تتابع عن قرب تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الأكاديمية وتطوير قاعات الدراسة ومعامل الأبحاث، والتحديث المستمر للبرامج الدراسية لتناسب المتطلبات الحديثة والمتلاحقة لأسواق العمل في الداخل والخارج، وأن الجامعة تولى اهتماما خاصا بالأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، إيمانا منها بأهمية بناء المكونات الانسانية الأساسية للطلاب واشباع كافة احتياجاتهم لنقدم للعالم خريج متميز ليس فقط على المستوى الأكاديمي والعملي ولكن على المستوى الإنساني والثقافي والحضاري أيضا.

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