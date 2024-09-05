جامعة طنطا تحتفل بتنظيم مهرجان ختام الأنشطة الطلابية

نظمت جامعة طنطا مهرجان ختام الأنشطة الطلابية برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ، وبحضور العديد من الشخصيات البارزة في المجال التعليمي والرياضي.

تكريم المبدعين والمبتكرين في جامعة طنطا

ويعكس تكريم المبدعين والمبتكرين في مهرجان ختام الأنشطة الطلابية في جامعة طنطا الأهمية التي توليها الجامعة للأنشطة الطلابية كجزء أساسي من تعليم الطلاب وتطوير شخصياتهم.

جامعة طنطا

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور في تصرحيات نقلتها “الموجز” على الدور المحوري للأنشطة الطلابية في تعزيز روح الفريق والروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأشار إالدكتور أيمن عاشور إلى أن الأنشطة الطلابية تساهم بشكل كبير في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد حسين بالإنجازات الباهرة لطلاب جامعة طنطا وأكد أن الأنشطة الطلابية تساهم في بناء شخصيات متكاملة وتعزز التوازن العلمي والثقافي للطلاب.

شهد مهرجان ختام الأنشطة الطلابية تكريم في جامعة طنطا عدد من الشخصيات الأكاديمية والرياضية المتميزة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين والرياضيين الذين حققوا إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والدولية. كما أشاد الحضور بجهود جامعة طنطا في تحقيق الإتاحة والدمج لطلابها من ذوي الهمم، واستعرضوا التنظيم العالي والتنوع في الفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال الحفل.

يعتبر مهرجان ختام الأنشطة الطلابية إحدى الخطوات المهمة نحو بناء مجتمع جامعي يتسم بالشمولية والتنوع، مع التركيز على دعم ورعاية الموهوبين وتمكينهم من المنح الدراسية والفرص التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا تعد واحدة من الجامعات الحكومية التي شهدت في الفترة الأخيرة تطوير كبير حيث تستهدف الحكومة تطوير التعليم الجامعي في مصر تنفيذا لرؤية مصر 2030 عبر تطوير كافة الجامعات الحكومية في مصر من خلال تطوير المناهج وإدخال تخصصات جديدة إلي التعليم الجامعي واستكمال كافة الإنشاءات التي تساعد علي قيام الجامعات بدورها المطلوب

حيث يمثل تطوير التعليم الجامعي في مصر هو عملية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وزيادة فاعليته وتنويع الفرص التعليمية المتاحة للطلاب. هنا بعض النقاط الرئيسية التي تشكل جزءًا من جهود تطوير التعليم الجامعي في مصر:

ويستهد تطوير التعليم الجامعي في مصر التحسين في تحديث المناهج الدراسية وتحسين طرق التدريس والتقويم البيداغوجي، بحيث يتم تطوير المهارات الأساسية والمعرفية لدى الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

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