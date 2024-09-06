شروط حضور حفل مسلم في الساحل الشمالي

يستعد مطرب المهرجانات الشهير "مسلم" لإحياء حفل غنائي مساء اليوم في أحد شواطئ الساحل الشمالي، حيث تنتظر جماهيره بشغف هذا الحدث الفني. الشركة المنظمة للحفل وضعت بعض الشروط الخاصة للحضور، أبرزها ضرورة ارتداء ملابس مناسبة لأجواء الحفل، كما تم الإعلان عن فتح الحفل أمام السيدات لحضور هذا الحدث الموسيقي.

أزمة مسلم مع إلغاء حفله السابق



في سياق آخر، تعرض مسلم لأزمة مؤخرًا عندما تم إلغاء حفل له في الساحل الشمالي قبل بدايته بساعة واحدة فقط. عبر حسابه على "إنستجرام"، نشر مسلم فيديو يوضح فيه تفاصيل الأزمة، حيث استنجد بنقابة المهن الموسيقية ورئيسها مصطفى كامل، مطالبًا بالتدخل لحل مشكلته. وأشار مسلم إلى أنه تفاجأ بإلغاء الحفل دون معرفة السبب، معلقًا: "لو مش قادر على سعري متجبنيش، ده من الاحترام والأصول"، وأضاف أنه لن يسكت حتى يحصل على حقه من المكان الذي تم إلغاء الحفل فيه، وطالب بإغلاقه.

مسلم

"عفاريت": التعاون الجديد بين مسلم وعبد الباسط حمودة



وسط هذه الأزمات، أطلق مسلم وعبد الباسط حمودة أحدث أغنياتهما بعنوان "عفاريت"، التي تم تصويرها في شوارع وسط البلد بالقاهرة. الأغنية تم تقديمها بشكل فيديو كليب يعكس روح الشارع المصري وأجواءه الشعبية. الفيديو الكليب مليء باللقطات الحية التي تضفي طابعًا من الحيوية والتنوع، ما يجذب المشاهدين ويعكس الطاقة التي تقدمها الأغنية.

مسلم

تفاصيل إنتاج أغنية "عفاريت"



أغنية "عفاريت" جاءت من كلمات الشاعر محمود السداوي، ولحن وتوزيع الموسيقار أحمد طارق يحيى. تجمع الأغنية بين كلمات تعبر عن القيم الاجتماعية والأصول، ممزوجة بموسيقى تلبي أذواق جمهور الموسيقى الشعبية. من خلال مقاطع مثل:"أنا عفريت في الدنيا دي ما يتسماش".



وتعبر الأغنية عن تحديات الحياة وأهمية الحفاظ على الأصول والعلاقات الاجتماعية.

مسلم

حملة تسويقية للأغنية



الأغنية تأتي كجزء من حملة تسويقية لإحدى شركات التوصيل الكبرى في مصر. تعتمد الحملة على استخدام الموسيقى الشعبية كوسيلة للتواصل مع جمهورها الواسع، وتقديم رسائل تسويقية مبتكرة تمزج بين التراث الشعبي وروح العصر.

التعاون الثاني بين مسلم وعبد الباسط حمودة

مسلم



تعتبر "عفاريت" ثاني تعاون يجمع بين مسلم وعبد الباسط حمودة، بعد نجاح أغنيتهما السابقة "يا أصفر" التي حققت أكثر من 70 مليون مشاهدة على "يوتيوب". هذا التعاون الفني أثبت مدى التناسق بين النجمين، وقدرتهما على تقديم أعمال ناجحة تنال إعجاب الجماهير وتحقق انتشارًا واسعًا.

إصدارات فنية جديدة للفنانين



عبد الباسط حمودة طرح مؤخرًا دويتو جديد مع الفنانة أمينة بعنوان "هنخربها"، والذي لاقى استحسان الجمهور. أما مسلم، فقد شارك بأغنية "أنا بابا" في فيلم "إكس مراتي"، حيث تعاون مع الفنانة بوسي. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد.

تأثير "عفاريت" على الساحة الفنية

مسلم



بإطلاق "عفاريت"، يواصل كل من عبد الباسط حمودة ومسلم تقديم أعمال تعكس تطور الموسيقى الشعبية، مع الحفاظ على جذورها. يعكس النجاح المستمر للأغنية مدى قدرة الفنانين على التكيف مع متطلبات السوق، وتقديم محتوى يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

اقرأ أيضًا:

عبد الباسط حمودة ومسلم.. تعاون فني جديد في أغنية "عفاريت"



هاخد حقي بالقانون.. مسلم يكشف عن تعرضه للنصب (تفاصيل)

