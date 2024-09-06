مي كساب تحقق أكثر من 10 آلاف مشاهدة بـ"قطة" في يوم واحد

تمكنت النجمة مي كساب من تحقيق أكثر من 10 آلاف مشاهدة في أقل من 24 ساعة بأحدث أعمالها الغنائية "قطة"، وذلك عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنان مؤمن نور، وإخراج ميا المهدي، ويرصد الموجز تفاصيل الاغنية، ويرصد الموجز تفاصيل الاغنية.

تفاصيل أغنية "قطة"



أغنية "قطة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل. الفيديو كليب يتميز بخفة دم ويعبر عن حالة نساء كثيرات تعاني من التعامل مع رجال بصفات سلبية، وهو ما تعكسه مي كساب بطريقة كوميدية وواقعية في الكليب. شاركت مي كساب عبر حسابها على "إنستجرام" صور من كواليس تصوير الأغنية، ووجهت شكرها لمؤمن نور على مشاركته لها في تمثيل الكليب.

مي كساب

مي كساب ضيفة على برنامج "العالم علمين"



ظهرت مي كساب مؤخرًا كضيفة في برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة CBC، حيث تحدثت عن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم مهرجان العلمين، وشكرت جهودهم الكبيرة. أكدت مي كساب أن الفن المصري دائمًا في الريادة، وأن الفنانين المصريين قادرين على الإبداع في ظل الظروف التي تخدمهم وتدعمهم لتحقيق النجاح.

آخر أعمال مي كساب

مي كساب



تأتي أغنية "قطة" بعد نجاح أغنيتها السابقة "بيقولوا قوية"، التي طرحتها على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة. الأغنية كانت من كلمات طارق علي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتولّى جورج يعقوب مهمة الميكس والماستر. الأغنية لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور مي كساب، ما جعلها تستمر في تقديم أعمال غنائية مميزة.

مي كساب في رمضان 2023

مي كساب



في رمضان الماضي، شاركت مي كساب في مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل كان من بطولة نجوم كبار مثل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وباسم سمرة. العمل كان من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، ولاقى استحسان الجمهور بفضل القصة المشوقة والأداء التمثيلي المميز.

مي كساب تتحدث عن "قطة"

مي كساب



أعربت مي كساب عن حماسها الكبير لإطلاق أغنية "قطة"، موضحة أن الكليب يحمل طابعًا خفيفًا وكوميديًا، ويعكس معاناة بعض النساء في علاقتهم مع أزواجهم. وأضافت مي أن الكليب مختلف ويعبر عن حالة نسائية موجودة في الواقع، ويجمع بين الكوميديا والواقعية بطريقة ممتعة.

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