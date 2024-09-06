نشرة فن الموجز| شيرين ومي كساب بأغاني جديدة وأزمة لفيلم "محو أمنية" وتدهور حالة عمرو محمد علي

نقدم لكم أبرز وأحدث الأخبار من عالم الفن خلال أمس ، نستعرض مجموعة من الأخبار الساخنة التي تشمل أحدث الإصدارات الموسيقية، وتفاصيل حول أفلام قادمة، وأحداث هامة في حياة الفنانين.

تستعرض " الموجز" كل ما هو جديد ومميز في عالم الفن والترفيه، أبرز الأخبار في السياق التالي

شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية جديدة

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة "قالك نسيني" عبر منصاتها الرقمية، بعد الجدل الذي أثير حول أزمتها مع شركة روتانا التي قامت بحذف أغانيها.

الأغنية الجديدة، من كلمات تامر حسين ولحنها مدين ووزعها توما، حظيت بترحيب واسع من جمهور شيرين الذين سارعوا لمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب

أزمة فيلم "محو أمنية" في غرفة صناعة السينما

تقدم المنتج والمخرج حامد صالح بشكوى رسمية إلى غرفة صناعة السينما ضد الشركة المسؤولة عن إنتاج فيلمه "محو أمنية"، حيث اتهم الشركة بمخالفة بنود العقد ومحاولة الاستيلاء على الفيلم، مما دفعه لإيقاف التصوير وتقديم شكوى عاجلة للفصل في النزاع وحماية حقوقه القانونية.

الفيلم من بطولة مصطفى خاطر ووفاء عامر وآخرين، وتأليف أدهم سعيد وإخراج محمد محمود حماقي.

مي كساب تشكر مؤمن نور وتطرح كليب "قطة"

وجهت الفنانة مي كساب رسالة شكر للفنان مؤمن نور بعد مشاركته في أغنيتها الجديدة "قطة".

طرحت الأغنية بالأمس عبر يوتيوب، الكليب من إخراج مايا المهدي، ويعبر عن معاناة بعض النساء مع الشركاء غير المناسبين.

أكدت مي كساب أن الكليب سيعرض بشكل مختلف ويعكس واقعًا حقيقيًا يعاني منه الكثيرون.

مي كساب

مايان السيد تنهي تصوير فيلم "ولنا في الخيال حب"

أنهت الفنانة الشابة مايان السيد تصوير فيلمها الجديد "ولنا في الخيال حب"، حيث تجسد دورًا مختلفًا عن أدوارها السابقة. يشاركها البطولة أحمد السعدني وعمر رزيق، والفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق.

تدور أحداث الفيلم حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بعد دخول طالبة شابة إلى حياته، مما يجعله يواجه مشاعره وتزداد تعقيدات علاقاته العاطفية.

مايان السيد

عمر خيرت يختتم موسم حفلاته بحفل في الشيخ زايد

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم في 19 سبتمبر الجاري، وهو آخر حفلاته لموسم صيف 2024.

سيقام الحفل سيقام في أحد الأماكن الكبرى بالشيخ زايد، وقد أعلنت الشركة المنظمة عن أسعار التذاكر التي تتراوح بين 1750 و4500 جنيه.

عمر خيرت

عمرو محمد علي يعاني من تدهور صحته ويطلب الدعم

يعاني الفنان عمرو محمد علي، المعروف بلقب "شقشق"، من مرض التصلب المتعدد، وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرًا. شقيقه هاني محمد علي أعلن عن تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى لتلقي العلاج.

طلب عمرو محمد علي، مساعدة الدكتور أشرف زكي وأعرب عن رغبته في فتح مشروع لتغطية تكاليف العلاج.

عمرو محمد علي

محمد أنور يستعد لعرض مسلسل "ديبو"

يواصل الفنان محمد أنور تصوير مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه سالي والي ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية في 13 سبتمبر الجاري.

محمد أنور

المسلسل يتألف من 12 حلقة ويشارك فيه العديد من النجوم وضيوف الشرف الذين سيتم الكشف عنهم لاحقًا.

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