تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل صادمة

يعاني الفنان عمرو محمد علي، المعروف بلقب "شقشق"، من مرض التصلب المتعدد، وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، حسبما أكد شقيقه، هاني محمد علي، في تصريحات صحفية له، حيث قال أن حالته الصحية في تدهور مستمر وأنه غير قادر على الحركة، ومن المقرر أن يدخل عمرو المستشفى يوم السبت المقبل لتلقي العلاج اللازم، مُعلقًا:" أخويا مازال تعبان، وحالته في تدهور".

كان عمرو محمد علي قد طلب من الدكتور أشرف زكي مساعدته في دخول مستشفى متخصصة لعلاج التصلب المتعدد، كما أعرب عن رغبته في فتح مشروع ليحقق دخلًا ماليًا يمكنه من تغطية تكاليف علاجه المرتفعة.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان عمرو محمد علي، وكذلك أبرز أعماله الفنية.

عمرو محمد علي

معلومات عن عمرو محمد علي

عمرو محمد علي سليمان وُلِد يوم 15 سبتمبر عام 1975، وهو الثالث بين ستة أبناء لعائلة ذات ميول فنية، والده كان محاسبًا في السفارة اليابانية بالزمالك، ودرس الإخراج لاحقًا، لكنه لم يمارسه بسبب إصابته بمرض ألزهايمر في سن الأربعين، مما أدى إلى وفاته في عام 2001 عن عمر ناهز الستين، أما والدته فكانت ربة منزل، وكان لها دور كبير في دعم أبنائها، إذ كانت تصطحبهم إلى مواقع التصوير وتسافر معهم إلى مختلف الأماكن.

جميع أبناء الأسرة، باستثناء الأخ الأصغر محمد، عملوا في الفن، عمرو اختار لنفسه لقب "محمد علي" بجانب اسمه، بينما استخدم بقية إخوته لقب "سليمان"، وقد بدأ الأخ الأكبر، إيهاب سليمان، مسيرته الفنية بفوزه في برنامج "مواهب صغيرة" الذي قدمه الإعلامي ماجد عبدالرازق المعروف بـ "بابا ماجد"، وخلال حضوره لدعم شقيقه إيهاب في الإذاعة، لفت عمرو أنظار المخرج إبراهيم الصحن بشخصيته، وهذا كان بداية لاكتشاف موهبته.

عمرو محمد علي

أعمال عمرو محمد علي

يذكر أن عمرو محمد علي بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية البارزة مثل “أرابيسك”،"مستر كاراتيه"، "ريا وسكينة"، "حواء والتفاحة"، و"حكايات مجنونة"، والعديد من الأعمال.

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