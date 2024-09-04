النشرة الفنية | شيرين تتصالح مع قنطوش وصاصا يطرح أغنية جديدة

شهدت الساحة الفنية مؤخرًا زخمًا كبيرًا من الأعمال الفنية المتنوعة، حيث تنافست الأغاني على الصدارة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وفي هذا التقرير، يستعرض "الموجز" أبرز الأحداث والتفاصيل التي سيطرت على النشرة الفنية في الأيام الأخيرة.

أغنية "بنت ناس" لأحمد سعد تتصدر الترند

أحدث الفنان أحمد سعد ضجة كبيرة بإطلاق أغنيته الجديدة "بنت ناس" في 29 أغسطس، حيث حققت الأغنية انتشارًا واسعًا وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب" في مصر والعديد من الدول العربية.

تميزت الأغنية بكلماتها المؤثرة من تأليف مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار، مع توزيع مميز قام به إيهاب كلوبيكس.

أحمد سعد

عمر كمال وعبد الباسط حمودة في تعاون جديد

أطلق المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة "مين في البلد قدنا" بالتعاون مع الفنان الكبير عبد الباسط حمودة، حيث لاقت الأغنية ردود فعل إيجابية على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى الجن وألحان حسن أش أش، وتوزيع أشرف البرنس.

عمر كمال

شيرين عبد الوهاب تتصالح مع ياسر قنطوش

في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تصالحها مع المستشار القانوني ياسر قنطوش بعد فترة طويلة من الخلافات والقضايا القانونية.

شيرين عبد الوهاب

نشرت شيرين، صورة تجمعها مع قنطوش على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، وأعربت عن مشاعرها تجاهه بوصفه "أبوها وصديقها"، مما يعكس عمق العلاقة بينهما على الرغم من التوترات السابقة.

أغنية جديدة لعصام صاصا

أعلن مؤدي المهرجانات عصام صاصا عن طرح أغنيته الجديدة "سامع كلاب بتنبح" عبر موقع يوتيوب، حيث روج لها عبر حسابه على إنستجرام مؤكداً توفرها الآن للمستمعين.

عصام صاصا

سعد الصغير يواجه شائعات الاعتداء

تصدر الفنان سعد الصغير وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اتهامه بالاعتداء على طليقته برلنتي عامر، وقد نفى سعد هذه الشائعات، وأكد أنه سيقاضي كل من يروج لهذه الأخبار التي وصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن سعد وبرلنتي كانا قد تواجدا معاً لأداء مناسك العمرة، مما أثار التكهنات حول عودتهما لبعض.

سعد الصغير

محمد الشرنوبي يتصدر التريند بسبب حذف أغانيه

تصدر اسم الفنان الشاب محمد الشرنوبي تريند جوجل بعد حذف أغانيه من المنصات الرقمية، وقد أعلن الشرنوبي عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "ملكة زماني"، والتي تدور في إطار رومانسي، معبراً عن أمله في أن تنال إعجاب جمهوره.

محمد الشرنوبي

تامر حسني يقبل اعتذار شذى

في لفتة عفوية، فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره بقبوله اعتذار الفنانة شذى عبر حسابه على إنستجرام، مؤكداً على قيمة التسامح في رسالة مؤثرة وجهها لها.

تامر حسني

رامي جمال يكشف عن موعد ألبومه الجديد

أعلن المطرب رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي"، الذي سيصدر في 1 يناير 2025.

رامي جمال

يحمل الألبوم الجديد، طابعًا دراميًا ويأتي بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك"، مما يرفع من مستوى التوقعات بين جمهوره.

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