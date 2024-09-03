النشرة الفنية| إلهام شاهين تُثير الجدل حول الصلاة وخالد سليم بفيديو جريء وعصام صاصا برسالة حزينة

أجواء مليئة بالتشويق والإثارة، يشهد عالم الفن أحداثًا متسارعة وأخبارًا جديدة تسيطر على عناوين الصحف والمواقع، من الكواليس المبهرة للأعمال السينمائية المرتقبة، إلى لحظات النجوم الشخصية وتصريحاتهم الجريئة.

يستعرض " الموجز" جولة شاملة لأبرز ما يحدث على الساحة الفنية في التقرير التالي



رانيا يوسف تكشف كواليس فيلم "ورد ريحان"

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها كواليس فيلمها الجديد "ورد ريحان"، الذي يُنتظر عرضه في دور السينما قريبًا. نشرت يوسف صورًا من كواليس الفيلم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ورد مع المخرج محمد نبيل"، مما أثار اهتمام متابعيها حول دورها في العمل الذي يشاركها البطولة فيه أحمد الفيشاوي.

رانيا يوسف

المنتج أحمد السبكي يعلن عن موعد عرض فيلم "عاشق"

أعلن المنتج أحمد السبكي عبر حسابه على إنستجرام عن طرح البرومو الدعائي لفيلم "عاشق"، مؤكدًا أن الإعلان التشويقي للفيلم سيُعرض في دور العرض المصرية بدءًا من 11 سبتمبر، هذا الإعلان يترقبها جمهور السينما بفارغ الصبر.

أحمد السبكي

عصام صاصا يثير الجدل برسالة حزينة بعد فترة من المشاكل القانونية

أثار مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا جدلاً واسعًا بين جمهوره بعد نشره رسالة حزينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

جاء ذلك بعد فترة من المشاكل القانونية التي واجهها، والتي أدت إلى سجنه، عبر صاصا عن مشاعره تجاه ما يعتبره ظلمًا وقع عليه، مؤكدًا أنه لن يسامح من تسبب في معاناته.

عصام صاصا

محمد سامي يشيد بدعم تامر حسني في بداية مسيرته الفنية

كشف المخرج محمد سامي عن دعم الفنان تامر حسني له في بداية مسيرته الفنية، خلال تعاونهما في مسلسل "آدم"، الذي كان نقطة انطلاقه في عالم الفن، عبّر سامي عن امتنانه لحسني لدعمه وإيمانه بقدراته رغم التحديات التي واجهها.

محمد سامي

عزيز الشافعي يشيد بأغنية "ولسه ياما" لرامي صبري

أعرب الملحن والمؤلف عزيز الشافعي عن إعجابه الكبير بأغنية "ولسه ياما" للمطرب رامي صبري، التي حققت نجاحًا كبيرًا على "يوتيوب".

عبر الشافعي عن سعادته بالتعاون مع صبري وتقديره للأغنية التي قدمها في حفله الأخير في جدة.

عزيز الشافعي

خالد سليم وإنجي علي يتصدران تريند جوجل بسبب ظهور جريء على الشاطئ

تصدر اسم الفنان خالد سليم والإعلامية إنجي علي تريند جوجل بعد ظهورهما معًا بشكل جريء على الشاطئ خلال عطلة الصيف. الفيديو الذي جمع الثنائي أثار تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر سليم وهو يغني مقطعًا من أغنية "بلاش الملامة" بينما كانت إنجي ترتدي "كاش مايوه" وتغني وترقص معه.

خالد سليم وإنجي علي

فريق عمل مسلسل "جودر 2" يعلن عن إنجاز تصوير نصف المشاهد

أعلن فريق عمل مسلسل "جودر 2" عن انتهاء تصوير نصف مشاهد الجزء الثاني، مما زاد من حماس المتابعين لمعرفة تفاصيل القصة الجديدة. المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة سيُعرض في السباق الرمضاني المقبل 2025، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم ياسر جلال، ياسمين رئيس، وعابد عناني.

جودر

إلهام شاهين تتسبب في جدل حول الصلاة أثناء العمل

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلاً واسعًا بتصريحاتها حول الصلاة وأدائها أثناء العمل، مما أدى إلى استياء بعض الأوساط، بما في ذلك الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

إلهام شاهين

السيناريست محمود حمدان يعلن عن إعلانات للأدوار في مسلسل "فهد البطل"

كتب السيناريست محمود حمدان عبر "فيسبوك" معلنًا عن إعلانات قادمة لأدوار في مسلسل "فهد البطل"، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم أوديشن للأطفال ولجميع الممثلين.

محمود حمدان

كما أكد حمدان على اهتمامه بضم أكبر عدد من الممثلين الموهوبين للعمل.

هاني سلامة يستعد لمسلسل "أمير العوامري" في رمضان القادم

يستعد النجم هاني سلامة للمشاركة في سباق رمضان المقبل بمسلسله الجديد "أمير العوامري"، الذي استأنف تصويره بعد توقف طويل.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "أمير العوامي"، رجل أعمال يواجه العديد من الصراعات والمشاكل التي تهدد مكانته.

هاني سلامة

هنا الزاهد تشارك أمير كرارة بطولة فيلم "الشاطر"

تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على البطولة النسائية في فيلم "الشاطر" الذي سيجمعها بالفنان أمير كرارة.

من المتوقع عرض الفيلم في ماراثون رأس السنة المقبل عام 2025. الزاهد تستعد حاليًا للتحضيرات الأولية للعمل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيلمها "ري ستارت" مع تامر حسني.

هنا الزاهد

وفي ختام نشرتنا، نكون قد استعرضنا أبرز المستجدات الفنية التي شهدتها الساحة خلال الأيام القليلة الماضية، من تحضيرات الأعمال السينمائية والدرامية إلى تصريحات النجوم، تظل هذه الأخبار محور اهتمام الجمهور والمحبين، سنبقى معكم دائماً لنوافيكم بكل جديد في عالم الفن والإبداع.

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