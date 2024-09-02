النشرة الفنية| خالد الصاوي يعتذر عن "أسد" ونور النبوي يبدأ "الريمونتادا" و"إش إش" يستأنف التصوير

في جولة سريعة لأبرز الأخبار الفنية، نبدأ بتفاصيل جديدة حول مشاريع كبيرة من عالم السينما والتلفزيون، حيث شهدنا تغييرات في خطط الأفلام، وتحسينات ملحوظة في الحالة الصحية لبعض الفنانين، وإعلانات مثيرة عن مشاريع فنية جديدة.

يرصد " الموجز" آخر التطورات في عالم الفن والأعمال القادمة التي ينتظرها الجمهور بشغف في التقرير التالي

خالد الصاوي يعتذر عن فيلم "أسد"

أعلن الفنان خالد الصاوي اعتذاره عن المشاركة في فيلم "أسد"، الذي كان من المفترض أن يكون أحد أبطاله الرئيسيين. هذا القرار جاء بعد فترة من الترقب، حيث تم تعيين الممثل الفلسطيني كامل الباشا بدلاً منه.

الفيلم، الذي يتمتع بميزانية ضخمة، يضم مجموعة من النجوم مثل محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، وأحمد خالد صالح. تأليف وإخراج محمد دياب، ويجمع بين الأكشن والتاريخ في إطار ملحمي.

خالد الصاوي

تحسن ملحوظ في حالة صالح العويل الصحية

غادر الفنان القدير صالح العويل المستشفى بعد تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ. فقد تعرض لأزمة صحية خطيرة بسبب نزيف في المخ، وقضى فترة طويلة في المستشفى تحت رعاية طبية مكثفة.

هذا التحسن أدى إلى ارتياحاً كبيراً لعائلته وأصدقائه، الذين عاشوا فترة من القلق والترقب بشأن حالته.

صالح العويل

نور النبوي يبدأ تصوير "الريمونتادا"

أعلن الفنان نور النبوي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلمه الناجح "الحريفة"، الذي سيحمل عنوان "الريمونتادا"، نشر النبوي صورة للكلاكيت وعلق قائلاً: "توكلنا على الله.. الحريفة 2.. الريمونتادا".

نور النبوي

وفاء عامر تكشف عن "جبل الحريم"

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل فيلمها الجديد "جبل الحريم"، الذي انتهت من تصويره ومن المتوقع عرضه قريباً.

الفيلم يناقش قضايا نسائية حساسة بطريقة جديدة، وقد أبدت وفاء رغبتها في تحويله إلى مسلسل تلفزيوني نظرًا لعمق الموضوعات التي يتناولها.

يشاركها البطولة شقيقتها أيتن عامر، إلى جانب نجوم مثل نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، وأميرة العايدي، الفيلم من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، ويصنف ضمن إطار الرعب التشويقي.

وفاء عامر

برلنتي عامر تحتفل بعيد ميلادها بظهور مفاجئ

ظهرت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، في خطوة مفاجئة حيث كشفت عن صور وفيديوهات عبر إنستجرام وهي ترتدي الحجاب أثناء أداء مناسك العمرة.

هذا الظهور تزامن مع عيد ميلادها، مما أثار تساؤلات متابعيها حول ما إذا كانت تنوي ارتداء الحجاب بشكل دائم أم أن الأمر مرتبط بأداء العمرة فقط.

مسلسل "إش إش" يعود للتصوير

انتهى فريق عمل مسلسل "إش إش" من تجهيز الديكورات اللازمة لاستئناف التصوير بعد توقف دام عشرة أيام.

هذا العمل يضم مي عمر وكوكبة من النجوم، من المقرر أن يُعرض في رمضان المقبل لعام 2025، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

مي عمر

"6 شهور" ينتهي من التصوير ويستعد للعرض

أنهى فريق مسلسل "6 شهور" تصوير العمل، الذي يشارك فيه النجم الصاعد نور خالد النبوي والفنانة الشابة نور إيهاب.

المسلسل، الذي يتألف من 10 حلقات ويجمع بين التشويق والاجتماعي، سيُعرض عبر منصة رقمية شهيرة في أول شهر أكتوبر المقبل، من إخراج مصطفى سولي وإنتاج اروما لستديوز، وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.

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