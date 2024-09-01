فريق "إش إش" بطولة مي عمر في البلاتوة 5 سبتمبر

انتهى فريق عمل مسلسل إش إش من تغيرالديكورات اللازمة لبدأ التصوير، وذلك بعد توقف التصوير منذ عشر أيام، العمل من بطولة مي عمر وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

وعلم " الموجز" أنه من المقرر بدء استكمال مسلسل" إش إش" من 5 سبتمبر الجاري، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

أبطال مسلسل إش إش

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش من بطولة مي عمر، والفنانة القديرة هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين.

أما عن كتابة السيناريو، فهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، بينما يتولى محمد سامي مهمة الإخراج. هذا التعاون بين مهاب طارق ومحمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

وتتلخص أحداث مسلسل إش إش بظهور النجمة مي عمر كـ راقصة في إحدي الملاهي الليلة، وتعيش في ظل ظرف صعبة جدا، وينشب حرب بينها وبين عدد من الشخصيات، المسلسل مكون من 30 حلقة، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الطابع التشويقي الاجتماعي.

آخر أعمال الفنانة مي عمر

من المعروف أن مي عمر شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل " نعمة الأفوكاتو" بطولة النجم أحمد زاهر وكمال أبو راية، أروي جودة ، ولاء الشريف، ياسر علي ماهر، طارق النهري، سامي مغاوري، سلوي عثمان، هدير عبد الناصر، محمد الدسوقي ، لبني ونس، غادة فلفل، وكوكبة كبيرة من النجوم، والعمل من إخراج محمد سامي ، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق.

مي عمر

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو"

تجسد النجمة مي عمر شخصية محامية داخل أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو"، وتعرض للخيانة والقتل من زوجها النجم أحمد زاهر.

نجوم مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وهو مكون من 15 حلقة، وأحداثه تدور في إطار دراما اجتماعية تشويقة مثيرة حول قضية قتل.

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