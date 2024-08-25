علاء مرسي لـ الموجز : دوري طبال في مسلسل "أش أش" رمضان 2025

يعيش الفنان علاء مرسي حالة من الانتعاشة الفنية ، لانه فنان يتميز بالكوميديا في معظم أعماله ، ويستعد لتصوير أعماله في رمضان 2025.

دور علاء مرسي في مسلسل قلع الحجر 2

تحدث الفنان علاء مرسي مع جريدة الموجز عن قائمة أعماله الفنية التي يشارك بها في موسم رمضان 2025 وقال: إن انضم مؤخراً لفريق عمل مسلسل "قلع الحجر 2 " ودوره سيكون مختلفًا عن أدواره السابقة، حيث سيلعب شخصية شريرة جديدة، موضحًا أن هذه الشخصية تتميز بتركيبة غريبة مقارنة بالأدوار التي قدمها سابقًا.

علاء مرسي



وأضاف علاء مرسي: المخرج حسني صالح رشحني لدور جديد في الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر بعد نجاح دوري في الجزء الأول الذي تم عرضه في رمضان 2024.

وأكد علاء مرسي أن فريق عمل المسلسل أيضا كان سبب ترشيح المخرج لي ، وايام قليله وهبدأ تصوير الجزء الثاني من المسلسل وان شاء الله ينال إعجاب الجمهور.

دور علاء مرسي في مسلسل أش أش

وأشار مرسي أنه يشارك أيضا في مسلسل "أش أش" مع الفنانة مي عمر المقرر عرضه في رمضان 2025 ، حيث يجسد مرسي في العمل شخصية طبال يحب مصلحته فقط أما مي عمر فتظهر من خلاله بشخصية راقصة.

وأختتم علاء مرسي: مبسوط بالتعاون مع مي عمر ، والمخرج الكبير محمد سامي لأنه مخرج شاطر وبيعرف يظهر أحسن ما عند الفنان.

علاء مرسي

مسلسل أش أش رمضان 2025

يشارك في مسلسل "أش أش" الفنانة مي عمر ، انتصار ، ماجد المصري ، ايهاب فهمي ، طارق النهري ، علاء مرسي ، ادوارد ، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.



مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي بالصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبد الحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.

وشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان محمد رياض، النجمة سوسن بدر، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة منى عبد الغني، الفنان مدحت تيخا، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.

آخر أعمال علاء مرسي

شارك علاء مرسي مؤخرا في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "كوبرا" مع الفنان محمد إمام ، ويتناول المسلسل أحداثًا درامية شعبية، حول محمد إمام «كوبرا» ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

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