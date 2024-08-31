دليلك للأفلام التي ستعرض في دور العرض السينمائية الفترة المقبلة

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال مجموعة متنوعة من الأفلام الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتنوع الأعمال بين الأكشن، الكوميديا، والدراما الاجتماعية، انتهى تصوير معظم هذه الأفلام، بينما ما زال بعضها في مراحله النهائية داخل استوديوهات التصوير.

وفي السطور التالية، يرصد لكم موقع الموجز، نظرة على أبرز الأفلام المنتظرة، والتي سيتم عرضها في السينما خلال الفترة المقبلة:

فيلم شمس الزناتي





يعود الفنان محمد إمام إلى الشاشة الكبيرة بفيلم شمس الزناتي بمشاركة نخبة من النجوم، منهم أسماء جلال وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيُعلن عنهم لاحقًا، الفيلم يتوقع أن يكون واحدًا من الأعمال البارزة في الموسم السينمائي الجديد.

محمد هنيدي

فيلم الجواهرجي

يقدم محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة عملاً كوميديًا يتناول أزمات الحياة الزوجية، بمشاركة تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، العمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

فيلم الهوى سلطان

يجمع بين منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، ويشاركهم جيهان الشماشرجي في قصة رومانسية اجتماعية تتناول العلاقات والحب بين الأصدقاء، العمل من تأليف وإخراج هبة يسري، ويقدم أحمد داود دور مهندس يدعى علي.

تامر حسني

فيلم ريستارت

يجمع هذا العمل بين تامر حسني وهنا الزاهد، ويشاركهم البطولة باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. يُنتظر أن يقدم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والدراما الاجتماعية بأسلوب جديد وممتع.

فيلم روكي الغلابة

يضم نخبة من النجوم، بينهم دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت، ويتولى كريم يوسف كتابة السيناريو بينما يتولى أحمد الجندي الإخراج. الفيلم يعد بتقديم تجربة سينمائية مختلفة تمزج بين الكوميديا والأكشن.

فيلم "فرقة الموت"

يتصدره أحمد عز، آسر ياسين، ومنة شلبي، إلى جانب عصام عمر ونخبة من الفنانين، ويتولى شريف عرفة إخراجه. يُعد الفيلم من أفلام الأكشن المنتظرة لهذا الموسم.

هذه الأفلام تعد الجمهور بأوقات ممتعة وتجارب سينمائية متنوعة تلبي كافة الأذواق.

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