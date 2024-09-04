سميرة صدقي تنتقد تأثير أفلام محمد رمضان وتوضح موقفها من الزواج والفن

انتقدت الفنانة سميرة صدقي تأثير أفلام الفنان محمد رمضان على الأجيال الصاعدة، في تصريح جريء ومباشر، مؤكدة أن تلك الأفلام تعلم الشباب أسلوب البلطجة وليس ذلك نجاحاً في حد ذاته. وأشارت صدقي في مداخلة هاتفية لها لأحد البرامج التلفزيونية، إلى أن هناك تأثيراً سلبياً لهذه الأفلام على

الشباب، حيث أصبحوا يقلدون السلوكيات العدوانية التي يتم تصويرها في تلك الأعمال. واعتبرت سميرة أن النجاح الحقيقي لا يجب أن يقاس بعدد المتابعين أو الشعبية، بل بتأثير المحتوى على المجتمع وخصوصاً على الأجيال القادمة، ويرصد الموجز تفاصيل التصريحات.

سميرة صدقي.. "لا أحتاج لرجل في حياتي"

سميرة صدقي

فيما يتعلق بحياتها الشخصية، أوضحت سميرة صدقي موقفها من الزواج بعد وفاة زوجها. أكدت أنها لا تشعر بالحاجة لوجود رجل في حياتها، معلقة "أعمل إيه بالراجل.. أجيب حد يتحكم فيا؟". وأضافت أنها تعتمد على نفسها وتدير حياتها بالطريقة التي تراها مناسبة، مشددة على أنها ليست بحاجة إلى شخص يتدخل في قراراتها أو يفرض عليها قيوداً.

سميرة صدقي عن لقب "نجمة الإغراء".. "الإغراء ليس بالعند"

تطرقت سميرة صدقي أيضاً إلى لقب "نجمة الإغراء" الذي التصق بها في بعض الفترات، مشيرة إلى أن هذا اللقب جاء بسبب أدوارها في الأفلام التي تضمنت مشاهد رقص. ومع ذلك، أكدت أن الإغراء ليس مجرد حركات جسدية بل هو تعبير فني يعتمد على تمثيل المشاعر والنظرات المعبرة. وأوضحت أن تقديم مثل هذه الأدوار يتطلب حساسية فنية وقدرة على نقل الإحساس بطريقة تجذب المشاهد دون ابتذال.

موقف سميرة صدقي من التمثيل مع محمد رمضان ورغباتها الفنية

وعن رغباتها الفنية المستقبلية، أعربت سميرة صدقي عن أمنيتها بالتمثيل مع نجوم مثل كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وأحمد حلمي. لكنها أوضحت أنها لا ترغب في العمل مع محمد رمضان رغم احترامها له، مبررة ذلك بأن بعض الشباب يتأثرون بشكل سلبي بأدواره العدوانية ويقلدونها بشكل مضر للمجتمع. وأضافت أن هذا النوع من التأثير ليس هو النجاح الحقيقي، بل يعتبر إفساداً للأجيال القادمة.

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