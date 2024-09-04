سميرة صدقي تكشف حقائق صادمة عن الفن وأسرار حياتها الشخصية

تحدثت الفنانة القديرة سميرة صدقي بصراحة عن واقع الفن الحالي وحياتها الشخصية في مقابلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2". كشفت صدقي عن معاناتها الشخصية بعد وفاة والدتها، كما انتقدت بعض ممارسات الفن اليوم مقارنة بالفترة الذهبية التي عاشتها مع عمالقة الفن، وأكدت صدقي أن "الواسطة والمحسوبية" موجودة منذ زمن طويل، لكنها لا تصنع نجومًا حقيقيين، ويرصد الموجز ابرز تصريحاتها

الواسطة والمحسوبية في الفن: "ما بتصنعش موهوبين"



في بداية حديثها، شددت سميرة صدقي على أن الواسطة والمحسوبية موجودين في عالم الفن منذ فترة طويلة. ولكنها أكدت أن هذه العلاقات لا تصنع نجوماً حقيقيين ولا تُبرز الموهبة. كما نفت شائعات اعتزالها الفن، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة في عملها وإن كانت أقل إنتاجاً مقارنة بأيامها الذهبية.

سميرة صدقي

انتقادات لأفلام المقاولات والدفاع عن أعمالها: "كانت بتناقش قضايا"



رداً على الانتقادات التي طالت أفلامها ووصفتها بأنها أفلام "مقاولات"، قالت صدقي إن تلك الأفلام كانت تتناول قضايا هامة تهم المجتمع المصري. وأشارت إلى أنها عملت مع عمالقة الفن مثل فريد شوقي، محمد صبحي، ومحمود ياسين، وجميع الأعمال التي شاركت فيها كانت تعبر عن قضايا مهمة. واعتبرت أن هذه الأفلام أفضل بكثير مما يُعرض حالياً.

الأزمات الشخصية.."كنت بعيش على العيش والجبنة"

سميرة صدقي



كشفت سميرة صدقي عن فترة صعبة من حياتها بعد وفاة والدتها عام 2000، حيث دخلت في حالة اكتئاب شديدة أدت إلى زيادة وزنها حتى وصل إلى 120 كيلوغرام. وتحدثت عن معاناتها مع الرجيم ومحاولاتها الفاشلة لإنقاص الوزن، مما اضطرها لإجراء عملية تكميم معدة في عام 2005. وأوضحت أنها لم تستطع تناول شيء سوى "العيش والجبنة"، مشيرة إلى أن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية.

العلاقة مع محيي إسماعيل.."حضني في مشهد وهو مش مكتوب"



في سياق آخر، أوضحت سميرة صدقي حقيقة خلافها مع الفنان محيي إسماعيل أثناء تصوير فيلم "العذراء والجدي". وأكدت أنه لا يوجد خلاف حقيقي، وأن الموقف الذي حدث كان بسبب خروج إسماعيل عن النص المكتوب في مشهد معين، حيث قام باحتضانها دون وجود ذلك في السيناريو. وأشارت إلى أن محيي إسماعيل اعتذر عن ذلك ولم يقصد أي إساءة، ووصفت إسماعيل بأنه "شخصية جميلة وعبقري في أداء الأدوار المركبة".

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