بوابة الوظائف الحكومية استعلام بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

يبحث العديد من المواطنين، عن بوابة الوظائف الحكومية استعلام بالرقم القومي، حيث تتيح الاستعلام عن الوظائف المتعددة في الدولة القطاع الحكومي من خلال استخدام الرقم القومي.

ويريد عدد كبير من المواطنين خاصة الذين سجلوا في بوابة الوظائف الحكومية الاستعلام عن حالة طلب تقديم الوظيفة من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة.



خطوات الاستعلام بالرقم القومي بوابة الوظائف الحكومية 2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، خطوات الاستعلام بالرقم القومي بوابة الوظائف الحكومية 2024:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية من هنـــا

-كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب "الباحث عن الوظيفة"

إدخال كود الوظيفة المرغوب التقدم إليها، ويجب التأكد من دقة كتابة الرقم القومي وكود الوظيفة لتجنب أي خطأ

الضغط على خيار البحث للتحقق من مواعيد الاختبارات المتاحة للوظيفة التي تم التقدم لها.

التأكيد عبر النقر على أيقونة تأكيد لتأكيد حضور المستعلم في الاختبار.



بوابة الوظائف الحكومية

شروط التسجيل في بوابة وظائف الحكومة المصرية 2024

- أن يكون العمر الأقصى للمتقدم 35 عاماً، حيث يتم قبول المتقدمين الذين لم يتجاوزوا هذا العمر في تاريخ التقديم

-تأدية الخدمة العسكرية: من الضروري على المتقدم أن يكون قد أتم خدمته العسكرية إذا كان مطلوباً، أو يقدم وثائق تفيد بأنه قد تم إعفاؤه منها

-ضرورة أن يكون المتقدم قد تخرج من إحدى الكليات المصرية المعترف بها ومعتمدة من الحكومة

-من الضروري أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسلوك اللائقين في المواقف المهنية، حيث يعكس ذلك احترامه لقيم ومبادئ العمل

-ضرورة الانضباط بمعنى أن يقوم المتقدم بتقديم طلب الوظيفة في الموعد المحدد للتسجيل وإجراء الاختبارات، وعدم التأخير أو الإهمال في الالتزام بالمواعيد المحددة.

كيفية إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية

يمكنك إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية كالتالي :

الدخول إلى رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت من هنا.

انقر فوق تسجيل حساب جديد

أدخل بياناتك الشخصية، مثل في ذلك الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

اختر كلمة مرور قوية.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

الضغط على إنشاء حساب



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