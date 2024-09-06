في ذكرى مئوية ميلاده.. نجل فؤاد المهندس يفتح خزائن أسرار والده وعلاقته بشويكار وشريهان

اليوم، يحتفل عالم الفن بمرور مئة عام على ميلاد الراحل فؤاد المهندس، أحد أعظم رموز الفن المصري والعربي، الذي وُلد في 6 سبتمبر 1924.

قدم المهندس العديد من الأعمال التي أثرت في الفن العربي وتركت بصمة خالدة في ذاكرة الأجيال، لذلك نرصد أبرز تصريحات نجل الراحل فؤاد المهندس الخاصة ل "الموجز"

فؤاد المهندس

كيف كان يحتفل فؤاد المهندس بعيد ميلاده

كشف محمد، نجل فؤاد المهندس، تفاصيل عن حياة والده وكيفية احتفالهم بعيد ميلاده.

قال نجل فؤاد المهندس: "والدي لم يكن يحب الاحتفالات بعيد ميلاده، كنا نحن من نقوم بالاحتفال له،كنا نحضر له تورتة أو هدية أو نأخذه لتناول العشاء في مطعم."

وأضاف: "يسعدني أن اسم والدي لا يزال يُذكر، وعندما يُذكر، أشعر وكأنه بيننا. كان للراحل العديد من الأصدقاء في الوسط الفني مثل عادل إمام وسمير خفاجي وحسين فهمي وغيرهم."

سيرة فنية مميزة

تحدث محمد عن رفضه لفكرة تجسيد حياة والده في عمل فني، قائلاً: "تلقيت عروضاً لتجسيد سيرة والدي في عمل فني، لكنني رفضت. والدي لم يفكر في هذا الأمر خلال حياته، والأهم بالنسبة لي هو حب الناس له."

نشأ المهندس في حي العباسية، ودرس في مدارس العزب التركية التي أسهمت في تشكيل شخصيته. كان صديقه المقرب في الحي الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، الذي لعب دوراً كبيراً في انطلاقه الفني.

نجل فؤاد المهندس

البداية الفنية وتفاصيل المسرح

بدأ المهندس مسيرته الفنية مع نجيب الريحاني وحقق النجاح بعد دوره في فيلم "بنت الجيران" أمام شادية.

تطرق محمد نجل فؤاد المهندس إلى كواليس مسرحية "سك على بناتك"، قائلاً: "في البداية، كانت البطلات المقترحات سناء يونس، إجلال زكي، وشريهان لكن شريهان اعتذرت قبل العرض بشهر ونصف، فتم استبدالها بشيرين التي اعتذرت أيضاً قبل العرض بـ20 يوماً."

وأضاف: "في لحظة حاسمة، تلقت شريهان مكالمة من والدي، الذي دربها بشكل مكثف لتأدية دورها في المسرحية، مما ساعدها على إتقان الدور بسرعة."

ذكريات شخصية وعائلية

أكد محمد المهندس على العلاقة القوية التي جمعته بوالده، قائلاً: "كنت أناديه بـ'الأستاذ'، وكان أباً حنونا وعطوفاً. علمنا المسؤولية وشاركنا أسراره. والدي كان عاشقاً لأم كلثوم، ووالدتي كانت تشبهها."

أشار محمد فؤاد المهندس إلى أن والده كان يضع مصحفاً في جيبه في كل الأوقات، وذكر وصيته لأسرتها، قائلاً: "لم يوصِ والدي بشيء محدد قبل وفاته، لكنه كان سعيداً بتربية أولاده بشكل جيد."

فؤاد المهندس

الأعمال المحببة وتواصل العائلة

أضاف نجل فؤاد المهندس أن والده كان يحب مسرحيات "سك على بناتك" و"سيدتي الجميلة" و"جناب السفير".

وأكد على العلاقة الوثيقة مع زوجة والده الراحلة شويكار، قائلاً: "شويكار كانت قريبة من قلبه، وهي بمثابة والدتي الثانية، أواصل زيارتها حتى بعد وفاة والدي، وأعتبر ابنتها منة أختي الكبيرة."

تستمر ذكريات الراحل فؤاد المهندس في إلهام عشاق الفن، وتظل أعماله حية في ذاكرة الجمهور.

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