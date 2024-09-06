فؤاد المهندس.. حكايات وأسرار في حياة الأستاذ وعلاقته بالزعيم جمال عبد الناصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس، الذي عُرف بلقب "الأستاذ" و"مهندس الكوميديا"، هو الذي أدخل البهجة في قلوب المصريين لعقود طويلة بأعماله الفنية المتميزة، وكان شخصية بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

فؤاد المهندس ليس مجرد نجم، بل هو رمز من رموز الفن المصري الذي ترك بصمة لا تُنسى، و في هذا التقرير يستعرض الموجز بعض الأسرار واللحظات الفارقة في حياته.

حياة فؤاد المهندس وأصوله

فؤاد المهندس



وُلد فؤاد زكي المهندس في 6 سبتمبر 1924 في حي العباسية بالقاهرة. والده كان أحد رواد الحركة التعليمية في مصر، وشقيقاته هن الإعلامية صفية المهندس، سامي المهندس، ودُرية المهندس. تأثر فؤاد بوالده الذي كان يملك خفة الظل وسرعة البديهة، وهي السمات التي ميزته في مشواره الفني لاحقاً.

بداية فنية متواضعة ولكن واعدة

فؤاد المهندس



درس فؤاد المهندس في كلية التجارة، وهناك بدأ أولى خطواته الفنية من خلال تقديم عروض مسرحية على مسرح الجامعة. لاحقاً، انضم إلى فرقة نجيب الريحاني التي كانت بداية شهرته الحقيقية، ومن ثم انضم إلى فرقة "ساعة لقلبك". تميز فؤاد المهندس بالكوميديا التي تُعتبر حجر الزاوية في مسيرته الفنية. قدّم العديد من الأفلام والمسرحيات المميزة مثل فيلم "مطاردة غرامية"، "أنت اللي قتلت بابايا"، والفوازير الشهيرة "عمو فؤاد".

الزواج والحب في حياة فؤاد المهندس

فؤاد المهندس



تزوج فؤاد المهندس مرتين، الأولى من عفت سرور التي أنجب منها ابنيه محمد وأحمد، زواجه الثاني كان من الفنانة شويكار، التي شكّلت معه ثنائياً فنياً شهيراً، هذا الثنائي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، مثل "شنبو في المصيدة"، "سيدتي الجميلة"، و"السكرتير الفني"، رغم الحب الكبير بينهما، إلا أن علاقتهما انتهت بالطلاق في عام 1980.

أسرار وحكايات لا تنسى



فؤاد المهندس كان دائماً ما يحرص على الحفاظ على أسرته وتربية أبنائه بنفس الصرامة التي تلقاها من والده. رغم انفصاله عن عفت سرور، إلا أن علاقته بها استمرت بشكل جيد حفاظاً على أبنائهما. كذلك، كانت علاقته بالفنانة شويكار طيبة حتى بعد انفصالهما، حيث شاركته في بعض الأعمال المسرحية والسينمائية بعد الطلاق.

فؤاد المهندس

من المواقف التي يذكرها المهندس بحب هو لقاؤه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث طلب الأخير منه تقديم فقرة "ساعة لقلبك" في احتفالات ثورة يوليو. بعد العرض، مازح عبد الناصر المهندس قائلاً إنه بارع في وضع الخطط الحربية وعليه أن يساعد المشير عبد الحكيم عامر.

فؤاد المهندس والأسطورة التي لا تنتهي

فؤاد المهندس



من أشهر أعماله المسرحية "سيدتي الجميلة"، "أنا وهو وهي"، "سك على بناتك"، و"هالة حبيبتي". كما قدّم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل "نهر الحب"، "الشموع السوداء"، "معبودة الجماهير"، و"أرض النفاق". آخر أعماله الفنية كان مسلسل "روبابيكيا" الذي عُرض عام 2000.

رحل فؤاد المهندس عن عالمنا في 16 سبتمبر 2006 عن عمر يناهز 82 عاماً بعد أزمة قلبية حادة، وذلك نتيجة فزعه من حريق شب في منزله. غادرنا الفنان الكبير، ولكن أعماله وأثره في الفن المصري سيبقى حاضراً في قلوب محبيه.

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