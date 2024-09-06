رئيس جامعة سيناء: قدمنا أكثر من 60 ألف منحة دراسية باجمالي يصل لـ 858 مليون جنيه

قالت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، إنها منذ توليها المنصب وهي تعمل علي عدة محاور لتحسين موقع الجامعة في التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها، مشيرة إلى أن أول قرارتها كانت إنشاء مراكز التميز والبحث العلمي وأخلاقيات البحث العلمي واختيار القيادات بعد مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين، بالاضافة إلي إنشاء المجلة العلمية الدولية باسم الجامعة sisg ، وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس لتحفيز النشر العلمي.

وأكدت الدكتورة جيهان فكري، أن التصنيفات الدولية والنشر العلمي الدولي يحتاج إلي ميزانيات كبيرة ولكن مجلس أمناء الجامعة برئاسة محمود راتب وافق علي الفور علي تخصيص ميزانية لدعم البحث العلمي والنشر الدولي والمجلة العلمية لرفغبتهم في وصول جامعة سيناء إلي مكانة دولية مرموقة في التصنفيات الدولية.

تحديث لوائح واستحداث برامج بجامعة سيناء

وأعلنت رئيس جامعة سيناء، خلال مؤتمر صحفي حضره “ الموجز ”عن تحديث لوائح الجامعة واستحداث برامج جديدة بما تتناسب مع احتياجات سوق العمل والنظم التعليمية الدولية وابرزها استحداث برنامج جديد BIS لطلاب كلية إدارة الأعمال، وتحديث لائحة كلية العلاج الطبيعي بعد تخريج أول دفعة، بالإضافة إلى فتح كليات جديدة من بينها كلية الدراسات العليا والتي تضم 3 برامج هي، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع الأسنان، والأموال والبورصة، التسويق، وكلية البايو تكنولوجي في فرع القنطرة وستضم 3 برامج جديدة.

إلي جانب الخطوات التى اتخذتها الجامعة لافتتاح كلية الطب البشري فى فرع العريش حيث تم الانتهاء من اللائحة الدراسية وجارى تكوين فريق أعضاء هيئة التدريس وفي انتظار موافقة عليها لجنة القطاع الطبي خاصة بعد تخصيص مبني لاقامة المستشفي الجامعي الخاص بالكلية وجارى تجهيز رسومات غرفة العمليات ، بالاضافة إلي اننا بصدد اتفاقية تعاون رسمية مع وزارة الصحة للاستفادة من مستشفى بئر العبد بشمال سيناء.

خطة جامعة سيناء لجذب الطلاب الوافدين

وأكدت علي أن جامعة سيناء تولي اهمية كبيرة في الانفتاح علي المجتمع الخارجي وتعزيز السمعة الجامعية الدولية وزيادة التصنيف لجذب الوافدين من الخارج سواء من الدول العربية او الأجنبية.

وشددت علي ان جامعة سيناء حريصة علي تنمية المجتمع المحيط وتعد من أكبر الجامعات المصرية في دعم وتقديم المنح سواء الكاملة او الجزئية والتي تستهدف عدد كبير من الفئات المستحقة، مشيرة الي ان جامعة سيناء قدمت أكثر من 60 الف منحة دراسية حتي الان باجمالي 858 مليون جنيه من بينها نحو 150 مليون جنيه العام الماضي فقط ومن المتوقع ان تتجاوز المنح هذا الرقم العام الحالي، لان هدفها الاساسي ان تكون جزء من البناء والتعمير خاصة انها في ارض الفيروز.

منح جامعة سيناء للأوائل

وأوضحت ان جامعة سيناء تخصص منح لـ اوائل الثانوية العامة والمتفوقين وابناء الشهداء من الجيش والشرطة وابناء رجال الجيش والشرطة وابناء اعضاء هيئة التدريس ليس في جامعة سيناء فقط وانما من جميع الجامعات وابناء سيناء شمال وجنوب ووسط سيناء ، بالاضافة إلي التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنحها 20 منحة للابطال الرياضين.

وأكدت أن الجامعة جزء من التنمية وبالتالي هناك تعاون كبير مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنفيذ عدد من القوافل الطبية في المناطق الاكثر احتياجا من خلال عدد من كليات الجامعة ابرزها كلية طب الاسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتي تقوم بالكشف وتقديم الادوية بالمجان علي المستحقين، بالاضافة إلي تفعيل دور الجامعة الثقافي الاجتماعي، من خلال تنظيم حملات توعوية على هامش القوافل منها لطلاب المدارس والمواطنين في القرى، واستهدفت القافلة محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية.

رفع وعي الطلاب ومواجهة العنف ضد المرأة

وقالت الدكتورة جيهان فكري إن الجامعة تقوم بالتنسيق مع الأزهر الشريف لتنظيم لقاءات دورية كل أسبوع للطلاب لمناقشة عدد من القضايا والتي من شأنها رفع الوعي لديهم وابرزها مواجهة العنف ضد المرأة ومكافحة التنمر، بالاضافة إلي دورات تدريبة ولقاءات عن وضع القومية العربية وتعزيز الانتماء للطلاب والتوعية بالتهديدات المحيطة بالدولة، بالإضافة الي الاعتزام لعقد برلمان شبابي للطلاب خلال السنة الجديدة من أجل احتواء أهداف الطلاب.

وشددت علي أن الجامعة حريصة أيضا علي دعم مشاركة الانشطة الطلابية داخليا وخارجيا والمشاركة في مهرجان إبداع والذي فازت الجامعة بالمركز الثالث وتم اختيار فريق الفنون الشعبية بالجامعة لتمثيل مصر في رومانيا ونجح الطلاب في ترك انطباعات رائعة ساهم في طلب عدد من الجامعات الرومانية عقد برتوكولات تعاون.

واشارت رئيس جامعة سيناء، إلى حرص الجامعة علي ربط خريجيها بسوق العمل من خلال تنظيم الملتقيات التوظيفية بمشاركة عدد من الشركات ورجال الصناعة والأعمال، بالإضافة إلى عدة اتفقيات مع المجتمع المدني لتدريب الطلاب علي احتياجات سوق العمل خلال دراستهم ليكونوا مؤهلين للعمل فور التخرج .

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