ولاية أمريكية تحذر من حمى الوادي عقب مهرجان موسيقي.. ما القصة؟

حذر مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا من خطر الإصابة بـ حمى الوادي وذلك عقب مهرجان موسيقي صيفي أُقيم في ولاية كاليفورنيا، وأصيب بعده ما يقرب من 20 مواطن بالعدوى الفطرية.

وأوضح مسؤولو الصحة أن خطر الإصابة يزداد ويرتفع في أواخر الصيف ومطلع الخريف، حيث أوضح الدكتور توماس أراغون، مدير إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا ومسؤول الصحة العامة بالولاية: نحن نستعد لزيادة محتملة أخرى في حالات حمى الوادي خلال الأشهر المقبلة، ونريد أن يعرف سكان كاليفورنيا المؤشرات والأعراض للكشف عنها مبكرًا.

وصرحت وزارة الصحة بالولاية أن عدد الإصابات بدأ بالارتفاع في كاليفورنيا، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 9 آلاف حالة في جميع أنحاء الولاية في عام 2023، وأكثر من 5 آلاف حالة أولية تم الإبلاغ عنها حتى الآن في عام 2024 اعتبارًا من 1 يوليو الماضي.

ما هي حمى الوادي الأمريكية وأعراضها؟

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي المعلومات الكاملة عن حمى الوادي:

هو مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات في المقام الأول ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا، وتكون غالبية الإصابات البشرية الناتجة عن ملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة.

حمى الوادي

ونتجت بعض الإصابات البشرية عن لدغات البعوض المصابة، حيث تختلف فترة الحضانة للمرض وهي الفترة من العدوى إلى بداية الأعراض لـ RVF من 2 إلى 6 أيام.

أعراض حمى الوادي

ويعاني بعض المرضى من تيبُّس الرقبة، والحساسية للضوء، وفقدان الشهية، والقيء. وفي المراحل المبكرة للمرض قد يعتقد أن هؤلاء المرضى مصابون بالتهاب السحايا.

وتستمر أعراض حمى الوادي مدة 4 أيام إلى 7 أيام، تبدأ بعدها الاستجابة المناعية نتيجةً لظهور الأضداد، ويختفي الفيروس تدريجياً من الدم.

وحمى الوادي، المعروفة أيضًا باسم داء الفطار الكرواني الحاد، ليست معدية ولا يمكن أن تنتشر من شخص لآخر. وقد يستغرق ظهور الأعراض بين أسبوع وثلاثة أسابيع، مثل:

السعال، ألم الصدر، والصداع، والتعب، ويمكن أن يستمر المرض مدة شهر بالحد الأدنى.

وفي حالات نادرة، يمكن أن تنتشر العدوى من الرئتين، إلى الدماغ، والحبل النخاعي، أو الجلد، أو العظام والمفاصل، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

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