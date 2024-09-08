أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024.. شوف سعر البلطي بكام؟

سعر السمك اليوم.. وأسعار السمك والجمبرى اليوم.. تصدرت هذه الكلمات محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة وذلك لارتفاع معدلات بحث المواطنين عن أسعار السمك بالأسواق عقب تراجع متوسط سعر غالبيتها بشكل كبير من يوم لآخر حسب عدة عوامل مثل العرض والطلب، الطقس، والموسمية.

‎أسعار السمك اليوم للمستهلك

وفيما يلي يقدم لكم موقع الموجز اخر تحديث لمتوسط اسعار السمك فى بداية الأسبوع وفقا لبوابة الاسعار التابعة لمجلس الوزراء

‎أسعار السمك البلطي اليوم

- وصل سعر السمك البلطي الكبير ما بين 80 - 86 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر السمك البلطي الوسط ما بين 77 - 79 جنيهًا للكيلو، أما عن سعر السمك البلطي الأسواني فبلغ سعر الكليو الواحد ما بين 30 - 70 جنيهًا.

-وصل سعر السمك السُّبيط - كاليماريما بين 210 - 420 جنيهًا.

-بينما وصل سعر سمك المكرونة سويسي: 85 - 185 جنيهًا.

-أما عن سعر الكابوريا فوصل متوسط سعر الكليو الواحد مابين 40 - 160 جنيهًا.

-أما عن سعر سمك القاروص - لوت فبلغ سعر 200 - 400 جنيهًا.

-بينما وصل سعر كيلو سمك الوقار نحو 200 - 400 جنيهًا.

-أما عن سمك الدنيس فوصل سعر الكيلو الواحد ما بين 100 - 260 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة:

- وصل سعر سمك المرجان المجمد ما بين 30 - 50 جنيهًا.

- بينما ترواح سعر سمك البربون المجمد مابين 30 - 50 جنيهًا.

- وبلغ سعر سمك المكرونة المجمدة ما بين 30 - 60 جنيهًا.

- اما عن سمك السردين المجمد فترواح سعر الكيلو الواحد ما بين 50 - 100 جنيهًا

- وبلغ سعر كيلو سمك الماكريل المجمد ما بين 100 - 140 جنيهً.

سعر السمك الفيلية

-وصل سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 88- 260 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 - 250 جنيهًا للكيلو.

‎أسعار الجمبري اليوم

شهدت أسعار الجمبري اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 تفاوتًا ملحوظًا بناءً على حجم الجمبري ونوعه، مع استقرار نسبي في أسعار الجمبري المجمد، ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار الجمبري.

وصل سعر كيلو الجمبري الجامبو ما بين 670 - 770 جنيهًا.

وبلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 590 - 650 جنيهًا للكيلو

بينما سجل سعر الجمبري متوسط الحجم ما بين 470 - 570 جنيهًا للكيلو

ويترواح سعر الجمبري صغير الحجم ما بين 180 - 400 جنيه للكيلو

أما سعر الجمبري المجمد فترواح ما بين 175 - 425 جنيهًا للكيلو

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