أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 7-9-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 7-9-2024 ارتفاعًا طفيفًا في سوق العبور لجملة الأسماك، وذلك بعد استقرار كبير في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم السبت للمستهلك

وتعد الأسماك من أهم الوجبات التي يتناولها الإنسان نظرًا لفائدتها الكبيرة، ولذلك يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن أسعار الأسماك اليوم السبت 7 ستمبر الجاري في الأسواق وخاصة سوق العبور لجملة الأسماك.

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم السبت

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 75 إلى 86 جنيهًا للكيلو.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم السبت

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و270جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 90 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 70 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 90 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من 60 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160 إلى 170 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.



فوائد الاسماك لصحة الإنسان



وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويساعد تناول السمك على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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