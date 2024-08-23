أسعار الأسماك اليوم الجمعة 23-8-2024 في سوق العبور

ارتفعت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم الجمعة للمستهلك

وشهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من90 جميعًا بعدما سجل أمس الخميس 85 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 73 و87 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و75 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

فوائد الأسماك لصحة الإنسان

ويساعد تناول السمك على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

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