محمد نجاتي صعيدي مع مصطفي شعبان والسبب "حكيم باشا"

بدأ الفنان محمد نجاتي التحضيرات الأولية لتصوير دوه في مسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفي شعبان، ومن المقرر أن ينافس العمل في ماراثون رمضان 2025.

محمد نجاتي

وعلم "الموجز" أن الفنان محمد نجاتي تعاقد على أولى أعماله في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل " حكيم باشا"، إذ يظهر نجاتي بدور صعيدي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل حكيم باشا من تأليف محمد الشواف، وتم التعاقد مع الفنانة سمر الصايغ ، ورياض الخولي وكوكبة كبيرة من النجوم.

أعمال محمد نجاتي

ومن المعروف أن الفنان محمد نجاتي شارك في رمضان الماضي 2024،بـ 4 أعمال دفعة واحدة، وهم الحشاشين، العتاولة ، المداح ، وسيد العقارب، وظهر نجاتي بشخصيات مختلفة تماما، واستطاع ان يجذب الجماهير.

يعد مسلسل حكيم باشا هو التعاون الثالث بين مصطفي شعبان والفنان محمد نجاتي بعد مسلسلي مزاج الخير الذي تم عرضه عام 2013، وبابا المجال 2023، وحققا خلالهما نجاح كبير وقت عرضهما.

محمد نجاتي

مصطفى شعبان في رمضان 2024

يذكر أن شارك الفنان مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل "المعلم "والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

تدور أحداث مسلسل “ المعلم ” حول حلقة السمك" ويظهر الفنان مصطفي شعبان بشخصية المعلم ، وتظهر الفنانة سهر الصايغ بشخصية زوجته المريضة ، وتعمل خلال الأحداث دكتورة صيدلانية.

المعلم مسلسل مكون من 30 حلقة، وتم عرضه على عدة قنوات ومنها قناة الحياة ومنصة رقمية شهيرة ، العمل ومن بطولة الفنان مصطفى شعبان، الفنانة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، إنتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، وعلاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال مصطفى شعبان عن السينما

ويذكرأن شارك الفنان مصطفي شعبان في أخر عمل سينمائي عام 2010، وذلك من خلال بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم " الوتر" ،حيث ركز بعدها شعبان على الدراما التلفزيونية لسنوات، وقد سبق وأعلن الفنان مصطفى شعبان منذ فترة تحضيره لعمل سينمائي جديد من المقرر كشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

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