4 نجمات بالبالطو الأبيض قريبًا على شاشات الدراما والسينما.. تفاصيل

يسلط صناع الفن على مهنة الطب في الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة المقبلة، إذ يخضع عدد من النجمات لتجسد شخصية الطبيب، ويظهرون بـ البالطو الأبيض قريبًا على شاشات الدراما والسينما، ومن أبرزهن الفنانة حنان مطاوع وصبا مبارك، ومن هنا يستعرض" الموجز" التفاصيل في السطور التالية.

صبا مبارك طبيبة في وتر حساس

تشارك الفنانة صبا مبارك في بطولة مسلسل" أطلق عليه صناعه "اسم " وتر حساس، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر الشاشات.

صبا مبارك

تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك في بطولة مسلسل “وتر حساس” الفنان القدير تميم عبده إنجي المقدم، الفنان أحمد جمال سعيد عايدة فهمي، هاجر عفيفي.

هنادي مهنا طيبة جينات في أوسكار عودة الماموث

تشارك الفنانة هنادي مهنا في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم" أوسكار عودة الماموث"، إذ تجسد مهنا شخصية طبيبة جينات العمل من بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، ومن المقرر عرضه في ماراثون رأس السنة المقبل 2025.

هنادي مهنا

تفاصيل قصة أوسكار عودة الماموث

فكرة كريم هشام وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفي عسكر وحامد الشراب، العمل من إخراج هشام الرشيدي.

يشارك في بطولة فيلم" أوسكار عودة الماموث" كل من الفنان أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت وكوكبة كبيرة من النجوم.

حنان مطاوع طبيبة نفسية في" حياة أو موت"

أوشكت الفنان حنان مطاوع على الانتهاء من دورها في مسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم " حياة أو موت"، وتجسد مطاوع شخصية طبيبة نفسية تعالج الفنانة رنا رئيس، وتتهم خلال الأحداث بالقتل.

حنان مطاوع

يشارك في مسلسل حياة أو موت كل من مسلسل حياة أو موت" من بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي، العمل مكون من 10 حلقات ومن المقرر عرضه عبر منصة رقمية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

رنا رئيس طبيبة تجميل في روح جدو"

انتهت الفنانة الشابة من تصوير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" روح جدو"ـ وتجسد رئيس خلال الأحداث شخصية طبيبة تجميل فاشلة وتتعرض لـ أزمات عديدة.

رنا رئيس

أبطال "روح جدو"

يشارك في بطولة مسلسل روح جدو، الفنانة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، سلوى عثمان، محمد محمدي، انتصار، حجاج عبد العظيم، كما يشارك في العمل مجموعة من النجوم القديرة كـ ضيوف شرف، العمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

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