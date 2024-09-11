هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟.. سؤال يتردد في أذهان العديد من المواطنين تزامنًا مع اقتراب حلول موعد إجازة المولد النبوي الشريف، ولهذا يسعى الكثير من الموظفين لطرح هذا التساؤل عبر شبكة الإنترنت لمعرفة الإجابة.

وكان الحكومة قد سبق لها وأجانب عن ذلك السؤال الذي يدور حول هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟، معلنة أنه يوافق إجازة المولد النبوي.

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟

ومن المعروف أن العدد من الموظفين بالقطاعين العام والخاص، يهتمون باستمرار بالبحث عن إجازة المولد النبوي الشريف 2024 وعدد أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر سبتمبر الجاري، والبالغ عددهم نحو أكثر من 30 مليون موظف حيث يحصلون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، إذ يتساءل العديد من المسلمين عن حول هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟.

الموجز يتناول عبر السطور التالية، تفاصيل الإجابة عن هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟، مؤكدة أن الحكومة قررت إعجاء الموظفين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي إجازة رسمية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ، الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟

ومن المرتقب أن يحصل جميع الموظفين على 3 أيام إجازة متصلة تبدأ من يوم الجمعة 13 سبتمبر وحتى الأحد 15 سبتمبر ، حيث أن الجمعة والسبت إجازة أسبوعية عن يوم الأحد 15 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول إجازة المولد النبوي الشريف.

إجازة بأجر كامل للعاملين

وذكر القرار أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

كما يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفقًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ما أعلن عنه وزير العمل.

وفي السياق ذاته، أجابت إدارة البورصة المصرية والبنك المركزي المصري، عن التساءل الذي يدور حول هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر، معلنة أن يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 هو إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية والبنوك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وسيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية والبنوك يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

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