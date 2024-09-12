ارتفاع قياسي في سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 12-9-2024

سعر الذهب في السعودية.. سجل سعر الذهب في السعودية، اليوم الخميس 12-9-2024، ارتفاعًا قياسيًا، ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، ووصول الأوقية إلى 2465 دولارًا، خلال آخر تحديث.

ويهتم كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمتابعة سعر الذهب بصورة يومية، حيث تشهد أسواق الذهب ومحلات الصاغة، في فصل الصيف، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 12 سبتمبر

ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب في المملكة العربية السعودية وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الخميس، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، تُسجل: 298.64 ريال سعودي، ما يعادل 80.27 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، تُسجل:271.15 ريال، بما يعادل نحو 70.11 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، تُسجل: 261.44 ريال، ما يعادل 70.37 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، تُسجّل: 224.23 ريال، ما يعادل 60.46 دولارًا.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، تُسجّل: 174.02 ريال، بما يعادل نحو 44.19 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، تُسجّل: 140.88 ريال، بما يعادل نحو 38.02 دولار.

أسعار أونصة الذهب

أسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 تُسجّل: 9257 ريالات سعودية، ما يعادل 2465 دولارًا.

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب عالميًا

سجلت الأوقية عيار 24، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 سعر: 2465 دولارًا.

أسعار الذهب في السعودية

وتتصدر المملكة العربية السعودية، الدول العربية، من حيث احتياطي الذهب، و يبلغ حجم ما تمتلكه المملكة من الذهب نحو 323 طناً، وذلك وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

كما تمتلك السعودية كميات ضخمة من النفط والذهب؛ ويقع ترتيبها عالمياً في المركز الثاني من حيث إجمالي الاحتياطات المؤكدة من النفط بحصة تبلغ 17.3% من الاحتياطي النفطي العالمي، وبالنسبة لمعدن الذهب تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية في حجم الاحتياطي من المعدن الذهبي حيث تملك 323 طناً وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

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