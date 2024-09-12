نور قدري تكشف لـ الموجز تفاصيل دورها في فيلم عنب

تستعد الفنانة الشابة نور قدري لعرض فيلمها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" عنب "خلال نصف سبتمبر الجاري، العمل بطولة الفنانة ايتن عامر ومجموعة كبيرة من النجوم.

نور قدري

وقالت الفنانة نور قدري لـ" الموجز " إنها تجسد شخصية فتاة في اسمها (دينا) وهي صديقة مقربة من الفنانة أيتن عامر ،ويحدث أزمات لـ أبطال الفيلم بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان وقد تكون الأزمات ما بين الكوميدي والاجتماعي الدرامي.

تفاصيل قصة فيلم عنب

فيلم عنب تدور أحداثه حول علاقة مجموعة أصدقاء ببعضهم،ويناقش العمل العديد من القضايا، كما يلقي الضوء على بعض المشكلات في المجتمع في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال فيلم عنب

فيلم عنب من بطولة ايتن عامر ،ومحمود الليثي ،ومحمد رضوان العمل من تأليف أحمد سالم وإخراج أحمد نور،ومن المقرر عرضه في ١٢ سبتمبر الجاري.

أعمال نور قدري



ومن المعروف أن شاركت الفنانة نور قدري في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد ،العمل في إطار كوميدي رومانسي ،وذلك من خلال زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهم الزوجية

حتي تدفعهما الصدفة إلى فاصل من اللحظات السعيدة خلال الأحداث.



أبطال فاصل من اللحظات اللذيذة



شارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد ،نور قدري محمد ثروت، الطفل جان رامز، بيومي فؤاد ،غادة إبراهيم ،طه دسوقي كوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة. العمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.



أبطال فيلم ديدو

ويذكر أن شاركت الفنانة نور قدري في فيلم ديدو بطولة عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنان كريم فهمي، والفنان الراحل سمير صبري ،هشام مجدي ،بيومي فؤاد ،بدرية طلبة، هدي المفتي ،حمدي المرغني، أحمد فتحي، محمد العزازي، ومن إخراج عمرو صلاح.



قصة فيلم ديدو



ودارت أحداث فيلم ديدو في إطار كوميدي اجتماعي ،حول شاب اسمه ديدو يقرر مع أصدقاء السوء ان يسرقوا عالم ثري( بيومي فؤاد) ،الذي يكشف الأمر سريعاً، ويستطيع أن يحولهم من خلال تجربة من تجارية إلى عقلات أصابع ،ثم يقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات الغريبة والمثيرة.

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