تعليم القاهرة : النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني 2025

كشف أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، عن النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني "صناعى - تجارى - فندقي - زراعي" للعام الدراسي 2024/2025.



تعليم القاهرة

وأوضح مدير تعليم القاهرة أن قرار النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني أنه تم عقب مراجعة الأماكن الشاغرة في المدارس، وذلك مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.



وتم الإعلان عن نتائج النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني لعام 2024/2025 في محافظة القاهرة.

وتنشر “الموجز”المعلومات الخاصة النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني في عدد المدارس الفنية:



النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني



المدارس التجارية

مدرسة السيدة خديجة الثانوية الفنية التجارية بنات: 180 درجة



مدرسة الثانوية الفنية التجارية العسكرية بنين: 180 درجة



مدرسة النعام التجارية بنات: 185 درجة



جميع المدارس التجارية الخاصة: 140 درجة

المدارس الفندقية

م درسة شبرا الفندقية المشتركة: 205 درجات



درسة شبرا الفندقية المشتركة: 205 درجات جميع المدارس الفندقية الخاصة: 140 درجة

المدارس الزراعية

الحد الأدنى للقبول: 170 درجة

المدارس الفنية نظام 3 سنوات + سنتين

مدرسة القاهرة الفنية للنسيج بنات: 175 درجة



مدرسة الزاوية الحمراء الفنية المشتركة: 180 درجة



مدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة المشتركة: 180 درجة



مدرسة الحديد والصلب الفنية بنين: 180 درجة



المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث للبنات



مدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية: 170 درجة



مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات: 170 درجة



مدرسة السيدة نفسية الإلكترونية بنات: 170 درجة



مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات: 160 درجة



مدرسة الشيخ زايد الصناعية بنات: 180 درجة



تم النزول بالدرجات بناءً على مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول لتسهيل عملية التعليم.

جدير بالذكر أن الدبلومات الفنية في مصر هي نظام تعليمي يهدف إلى تأهيل الطلاب لمهارات مهنية وتقنية في مجالات متعددة يتم تقديم شهادة الدبلومات الفنية من خلال الدراسة في المدارس الفنية التي تشمل:

التعليم الصناعي: يشمل تخصصات مثل الإلكترونيات، الميكانيكا، التبريد والتكييف، وغيرها.

التعليم التجاري: يركز على المحاسبة، إدارة الأعمال، التسويق، والمجالات الأخرى المتعلقة بالأعمال.

التعليم الزراعي: يغطي تخصصات مثل الزراعة، الإنتاج الحيواني، وإدارة المزارع.

التعليم الفندقي: يشمل التخصصات المرتبطة بإدارة الفنادق، الطهي، وخدمات الضيافة.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024



وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم