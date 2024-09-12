تعليم القاهرة : النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني 2025
كشف أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، عن النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني "صناعى - تجارى - فندقي - زراعي" للعام الدراسي 2024/2025.
وأوضح مدير تعليم القاهرة أن قرار النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني أنه تم عقب مراجعة الأماكن الشاغرة في المدارس، وذلك مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
وتم الإعلان عن نتائج النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني لعام 2024/2025 في محافظة القاهرة.
وتنشر “الموجز”المعلومات الخاصة النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني في عدد المدارس الفنية:
النزول بتنسيق القبول في الثانوي الفني
المدارس التجارية
- مدرسة السيدة خديجة الثانوية الفنية التجارية بنات: 180 درجة
- مدرسة الثانوية الفنية التجارية العسكرية بنين: 180 درجة
- مدرسة النعام التجارية بنات: 185 درجة
- جميع المدارس التجارية الخاصة: 140 درجة
المدارس الفندقية
- مدرسة شبرا الفندقية المشتركة: 205 درجات
- جميع المدارس الفندقية الخاصة: 140 درجة
المدارس الزراعية
- الحد الأدنى للقبول: 170 درجة
المدارس الفنية نظام 3 سنوات + سنتين
- مدرسة القاهرة الفنية للنسيج بنات: 175 درجة
- مدرسة الزاوية الحمراء الفنية المشتركة: 180 درجة
- مدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة المشتركة: 180 درجة
- مدرسة الحديد والصلب الفنية بنين: 180 درجة
المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث للبنات
- مدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية: 170 درجة
- مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات: 170 درجة
- مدرسة السيدة نفسية الإلكترونية بنات: 170 درجة
- مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات: 160 درجة
- مدرسة الشيخ زايد الصناعية بنات: 180 درجة
تم النزول بالدرجات بناءً على مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول لتسهيل عملية التعليم.
جدير بالذكر أن الدبلومات الفنية في مصر هي نظام تعليمي يهدف إلى تأهيل الطلاب لمهارات مهنية وتقنية في مجالات متعددة يتم تقديم شهادة الدبلومات الفنية من خلال الدراسة في المدارس الفنية التي تشمل:
- التعليم الصناعي: يشمل تخصصات مثل الإلكترونيات، الميكانيكا، التبريد والتكييف، وغيرها.
- التعليم التجاري: يركز على المحاسبة، إدارة الأعمال، التسويق، والمجالات الأخرى المتعلقة بالأعمال.
- التعليم الزراعي: يغطي تخصصات مثل الزراعة، الإنتاج الحيواني، وإدارة المزارع.
- التعليم الفندقي: يشمل التخصصات المرتبطة بإدارة الفنادق، الطهي، وخدمات الضيافة.
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