الملامح الأولى لشخصية آية سماحة في مسلسل كامل العدد 3

يستعد فريق مسلسل كامل العدد لتصوير الجزء الثالث في أول أكتوبر المقبل، العمل من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن المقرر أن ينافس المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

آية سماحة

وعلم “ الموجز ”أن الفنانة آية سماحة انضمت لفريق مسلسل كامل العدد 3، إذ تجسد سماحة شخصية شقيقة الفنانة دينا الشربيني، وانتهت الفنانة آية سماحة من اللمسات النهائية لبدء تصوير دورها في أول أكتوبر المقبل.

قصة مسلسل كامل العدد



مسلسل كامل العدد تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم وقت المراهقة.

وتجسد الفنان دنيا الشربيني خلال أحداث مسلسل كامل العدد بشخصية ليلي وهي سيدة تعمل في مجال مستحضرات التجميل، يكون البطل شريف سلامة ويقوم بدور زوجها، ويعمل طبيب تجميل ويعيشان في منزل كبير، وبه 8 أبناء في اعمار مختلفة مما يعرضهما إلى أزمات كثيرة.

أبطال مسلسل كامل العدد



شارك في مسلسل كامل العدد الجزء الأول كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان شريف سلامة ،دينا الشربيني، إسعاد يونس، تميم عبده، عمرو جمال، جيهان الشماشرجي ، أحمد كمال ،مالك عماد، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.

آخر أعمال آية سماحة

ومن المعروف أن شاركت الفنانة آية سماحة في بطولة مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم وكوكبة كبيرة من النجوم وقد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه خلال الأيام القليلة الماضية.

أبطال مسلسل "عمر أفندي"



مسلسل عمر أفندي يشارك في البطولة كل من أحمد حاتم، الذي يجسد شخصية "علي"، وآية سماحة التي تشاركه البطولة، كما يضم العمل أيضًا نخبة من الفنانين مثل رانيا يوسف، محمد رضوان، ومحمود حافظ.

التفاصيل الكاملة لـ أحداث مسلسل عمر أفندي

تبدأ أحداث مسلسل( عمر أفندي )بظهور شخصية علي التهامي وهو شاب تلاثيني متزوج من ابنه ملياردير، ويعيش في صراع دائم مع عائلته بعد وفاة والده الرسام المغمور الذي قطع العلاقة معه بسبب رفضه زواجه من ابنه الملياردير، ويذهب علي الشخصية التي يجسدها الفنان( أحمد حاتم) إلى منزل والده القديم ليحاول بيعه ولكن يحدث مفاجأة كبيرة.

إذ يكتشف علي سرداب سري يقوده إلى فترة الأربعينيات خلال الاحتلال الإنجليزي لمصر. في تلك الفترة، يكتشف أن منزل والده كان في السابق بانسيون.

إذ يجد على نفسه في وسط علاقة حب مع الفنان رانيا يوسف ويكتشف جوانب جديدة من حياته السابقة، مما يؤدي إلى تجاذبات ومشاكل درامية تجعله يسعى لفك لغز السرداب الذي يربط بين زمنين مختلفين خلال الأحداث.

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