حقيقة إلغاء نظام الكفالة والرسوم للمغتربين في السعودية

انتشرت مؤخرًا أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى إعلان المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على المغتربين بشكل نهائي، هذه المنشورات شهدت تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.

ويعرض لكم الموجز خلال التقرير التالي حقيقة إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، بعد أن انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاءه.

توضيح وزارة الموارد البشرية

في ظل هذه الشائعات، لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعلانًا رسميًا حول هذا الموضوع حتى الآن، ولم تؤكد صحة أو عدم صحة هذه الأخبار المتداولة.

وأوضحت الوزارة أن الأخبار المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة أو الرسوم على المغتربين حتي الاَن ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أن تلك المنشورات تهدف إلى نشر البلبلة بين المقيمين في المملكة.

المنشور المزيف وتفاصيله

تضمنت الشائعات المزيفة رسالة تقول: "أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا تاريخيًا يتضمن إلغاء نظام الكفالة وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة".

وأشار المنشور المزيف إلى أن القرار سيسهم في تخفيف العبء المالي عن المغتربين ودعم الاقتصاد الوطني.

نصائح الوزارة للمقيمين

حذرت وزارة الموارد البشرية المقيمين في السعودية من التفاعل مع هذه الشائعات، ودعتهم إلى متابعة الأخبار الرسمية عبر موقع الوزارة، كما أكدت أهمية توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الأخبار غير المؤكدة.

الفوائد المتوقعة من إلغاء نظام الكفالة (في حالة التطبيق)

في حال إلغاء نظام الكفالة بالفعل، سيتاح للمقيمين في المملكة حرية أكبر في التنقل والانتقال بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وهذا التغيير قد يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

تضمن المنشور المزيف ما يلي: "في تطور مهم ومثير، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن قرار تاريخي بإلغاء نظام الكفالة وإلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.

هذا القرار يعكس التزام المملكة بتحسين ظروف المغتربين وتعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للعمل والإقامة.

كما يشمل القرار إلغاء جميع الرسوم في القطاعين الخاص والحكومي، مما يخفف العبء المالي عن الأسر المغتربة ويدعم مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية للمملكة."

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