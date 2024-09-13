"وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ".. نص خطبة الجمعة مكتوبة اليوم 13 سبتمبر 2024

نص خطبة الجمعة اليوم مكتوبة.. دقائق قليلة وتنطلق صلاة الجمعة اليوم 10 ربيع أول 1446 الموافق 13 سبتمبر 2024.

وتحظى خطبة الجمعة بأهمية كبيرة لدى المسلمين، حيث ينتظرون أن تبدأ صلاة الجمعة في مساجد مصر لتصدح مآذن المساجد بآيات القرآن الكريم، ويجتمع المسلمين في مصر لأداء فريضة خير الأيام، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة نص خطبة الجمعة اليوم مكتوبة.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وكشفت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم 13 سبتمبر2024، تأتي تحت عنوان "وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ"، ويلقيها الشيخ كمال المهدي، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف التى نحتفل بها فى 15 سبتمبر الحالى .

نص خطبة الجمعة اليوم مكتوبة

وجاءت نص خطبة الجمعة غدا كما نشرتها الأوقاف كالتالى :

(وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ)

إنّ الحمدَ للهِ، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستهديهِ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنَا ومِن سيئاتِ أعمالِنَا، مَن يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. إلهي :-

ومــِــمَّــــــا زادنِي فـــخراً وتـيــهـــــــاً * وكــــــدتُ بأخمـــــــصِي أطأُ الـثريَّا..

دخولِي تحتَ قولِكَ يا عبادِي * وأنْ صـيَّرتَ أحــمدَ لِي نـبيَّــا..

فصلواتُ اللهِ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين..

أمَّا بعدُ :-

أحبتِي في الله: كلمَا هَلَّ علينَا هلالُ شهرِ ربيعٍ الأولِ ذكرنَا بأعظمِ ذكرَى وأنبلِ حدثٍ غَيَّرَ مجرَى التاريخِ، كان له أكبرُ الأثرِ في تغييرِ حياةِ البشريةِ … تُرَي أيّ حدثٍ هذَا ؟ !! .

إنَّهُ ميلادُ سيدِ الخلقِ وحبيبِ الحقِّ سيدِنَا مُحمدٍ ﷺ… ذلكم الميلادُ الذي يُعدُّ ميلادَ أمةٍ.. ذلكم الميلادُ الذي يعدُّ بمثابةِ منّةٍ مِن اللهِ وفضلٍ، قالَ تعالى: – {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ} (آل عمران: ١٦٤).

تابع / خطبة الجمعة القادمة 13 سبتمبر 2024م : وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ

نعمْ واللهِ إنَّهُ نعمةٌ بل أعظمُ نعمةٍ فبهِ أنارَ لنَا الطريقَ وأخرجنَا مِن الظلماتِ إلى النورِ وهدانَا الصراطِ المستقيمِ.” فتعالُوا بنَا في هذه الدقائقِ المعدودةِ لنتحدثَ عن ميلادِ النبيِّ ﷺ وما أجملَ الحديثَ إذا كان عن رسولِ اللهِ وما أطيبَ اللقاءَ إذا كان مع رسولِ اللهِ ﷺ .

وأبدأُ وأقولُ يعلمُ اللهُ إنِّي في حيرةٍ مِن أمرِي.. ماذا أقولُ عن حبيبِي وحبيبِكُم ﷺ.. مِن أينَ أبدأُ.. وعن ماذا أحدثُكُم.

هل أحدّثُكُم عن حَسَبِهِ ونَسَبِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن صدقِهِ وأمانتِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن حلمِهِ وعفوِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن جودِهِ وكرمِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن صبرِهِ وتضحيتِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن زُهدِهِ وورعِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن طُهرِهِ وعفافِهِ؟

أم هل أحدّثُكُم عن وفائِهِ وحيائِهِ؟

أم هل أحدِّثُكُم عن تواضعِهِ؟

فو اللهِ مهمَا تكلمتُ ومهمَا مدحتُ في رسولِ اللهِ ﷺ فلن أوفِي رسولَ اللهِ ﷺ حقَّهُ؛ لأنَّ الذي مدحَهُ هو اللهُ الذي زكَّى بصرَهُ فقالَ: (ما زاغَ البصرُ وما طغَى).

وزكَّى فؤادَهُ فقالَ:(ما كذبَ الفؤادُ ما رأَى).

وزكَّى منطقَهُ فقالَ:(وما ينطقُ عن الهوَى) .

وزكَّى عقلَهُ فقالَ: (ما ضلَّ صاحبُكُم وما غوَى) .

وزكَّى صدرَهُ فقالَ : (ألم نشرحْ لكَ صدرَكَ) .

وزكَّى ذكرَهُ فقالَ : (ورفعنَا لكَ ذكرَكَ) .

* وزكَّاُه “كلَّهُ” فقالَ : “إنّكَ لعلَى خُلقٍ عظيم”..

سيدِي يا رسولَ اللهِ:

يا مُصْطَفَى منْ قبْلِ نشْأةِ آدَمٍ والكوْنُ لمْ تُفْتَحْ لهُ أغْلاقُ

أيَرومُ مخْلوقٌ ثَناءَكَ بعْدَما أثْنَى علَى أخْلاقِكَ الخلاّقُ..

خطب الجمعة مكتوبة وزارة الأوقاف غدا 13/9/2024

وتستمر الخطبة لتتحدث عن فضل الله وتكريمه لسيدنا محمد كالتالى :

وها هو رسولُ اللهِ ﷺ يذكرُ لنَا فضلَ اللهِ عليهِ وتكريمِهِ إيَّاهُ ،فقالَ كما جاءَ في سننِ الترمذِي «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِى كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِى كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِى هَاشِمٍ». ولهذا قال ابنُ عباسٍ: لم يكن بطنٌ مِن بطونِ قريشٍ إلّا ولرسولِ اللهِ ﷺ نسبٌ يتصلُ بهِم.. كما روي البيهقيُّ في سننِهِ والطبرانيُّ في معجمِهِ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالِ: (خرجتُ مِن نكاحٍ ولم أخرجْ مِن سفاحٍ مِن لدن آدمَ إلى أنْ ولدَنِي أبي وأمي لم يصبْنِي مِن سفاحِ الجاهليةِ شيءٌ).. وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِى آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ”.

خطب الجمعة مكتوبة وزارة الأوقاف غدا 13/9/2024

وفى نهاية الخطبة جاء التالى

سيدِي يا رسولَ اللهِ:

وأَحسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عيني ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النّسَاءُ..

خلقتَ مبرأً منْ كلّ عيبٍ ** كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاء..

أحبتي في اللهِ : لم يكنْ ميلادُ النبيِّ ﷺ ميلادًا عاديًّا كبقيةِ البشرِ، بل حدثتْ عندَهُ إرهاصاتٌ ومعجزاتٌ أظهرتْ قدرَ هذا المولودِ ومكانتِهِ ..

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