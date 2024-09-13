ويزو تثير الجدل بإطلالة جديدة وتعلن: ماقدرش أعيش من غير كورسيهات ولا فلاتر

نشرت الفنانة الكوميدية ويزو صورة جديدة على حسابها الرسمي على إنستجرام، أثارت بها ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة لفتت الأنظار وحازت على تعليقات متباينة من متابعيها.

يرصد موقع "الموجز" التفاصيل كاملة في السياق التالي

ويزو

إطلالة غير تقليدية بفستان زفاف

تألقت ويزو في الصورة بفستان زفاف ضيق مصنوع من الجوبير، مزين بـ "اكستنشن تول" واسع، ما أضفى على إطلالتها طابعًا كلاسيكيًا ممزوجًا بعصرية لافتة.

كانت الإطلالة سببًا في تساؤل الكثيرين عن المناسبة التي دفعتها لارتداء فستان الزفاف، لكن البعض أشاد بجمال الإطلالة والبعض الآخر اعتبرها جريئة وغير متوقعة.

تفاصيل الإطلالة الجمالية

ما زاد من جاذبية الصورة هو اللمسات الجمالية التي أضافتها ويزو، حيث اختارت أن تظهر بشعر أشقر طويل وتاج بسيط، مما منحها مظهرًا ملكيًا، أما مكياجها، فقد كان غير معتاد بالنسبة لجمهورها، حيث اعتمدت على ألوان الكاشمير الرقيقة التي أضافت لمسة ناعمة إلى ملامحها، ما جعل إطلالتها تبدو متكاملة.

ويزو

تعليق ويزو يُشعل التعليقات

في تعليقها على الصورة، كتبت ويزو: "ماقدرش أعيش من غير كورسيهات ولا فلاتر"، حيث أوضحت أن هذه الأدوات ساعدتها على الظهور بجسم ممشوق وخسارة وزن ملحوظة، ما أثار الكثير من التعليقات بين مؤيد ومعارض لهذه العبارة.

كانت بعض التعليقات تشيد بصراحتها، بينما رأى البعض الآخر أن الكورسيهات والفلاتر قد تكون أداة للابتعاد عن العفوية والطبيعة.

آخر أعمال ويزو المسرحية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال ويزو كانت مشاركتها في مسرحية "علي وضع الطيران"، التي حققت نجاحًا ملحوظًا على الساحة الفنية.

ويُنتظر أن تقدم ويزو العديد من الأعمال القادمة التي تعد جمهورها بمفاجآت جديدة في عالم الكوميديا.

الفنانة ويزو تكشف قصة لقبها وتعبّر عن طموحها في الدراما

كشفت الفنانة الكوميدية ويزو، في تصريحات سابقة، عن السبب وراء اختيار لقب "ويزو"، أوضحت أن اللقب يعود إلى فترة دراستها في المرحلة الإعدادية، حيث قالت: "ويزو دا اسم لانشون كنت باخده معايا في تالتة إعدادي، وكان صاحبي يقول للمدرسة: 'دينا اللي في تالتة خامس اسمها وزيزو'، ومن هنا المدرسة كلها بقت تقولي وزيزو".

خلال اللقاء نفسه، عبّرت ويزو عن رغبتها الكبيرة في التميز في مجال الدراما، قالت: "نفسي أخد شهادة تقدير في التمثيل الدرامي، بس مبيعرفش أروح لمخرج وأقوله جربني في الدراما، لازم اللي قدامي يكون مقتنع بيا، نفسي أثبت لنفسي إني بعرف أمثل، رغم إن الكوميديا صعبة، لكن الدراما بتوصل لقلب المصريين".

وأضافت: "أنا بعيط لما بتفرج على حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، منى زكي، وغادة عبد الرازق".

ويزو

سعادة ويزو بالتعاون مع محمد إمام

أعربت ويزو عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنان محمد إمام في فيلم "اللعب مع العيال" الذي أخرجه شريف عرفة، ونافس في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ونشرت ويزو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو لـ محمد إمام، وعلقت قائلة: "محمد إمام النجم اللي استمتعت في كل لحظة تصوير معاه في فيلم اللعب مع العيال ومبسوطة أوي بالتمثيل معاك، وأنت عسل وكاريزما وفنان كبير، ودائمًا ناجح ومتألق، شكرًا على كل حاجة حلوة ومن نجاح لنجاح إن شاء الله".

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