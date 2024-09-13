قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025.. نصائح مهمة لتنظيم أوقات نوم.. مع اقتراب عودة المدارس، يتعين على الأطفال والمراهقين العودة إلى نظام نوم منتظم بعد فترة العطلة الصيفية. حيث ان السهر لأوقات متأخرة وتناول الوجبات في وقت متأخر من الليل يؤديان إلى اختلال في نمط النوم، مما يجعل من الصعب عليهم الاستيقاظ مبكرًا والاستعداد للدراسة.

نصائح هامة لتنظيم أوقات النوم

يرصد لكم الموجز خلال السطور التالية أهم النصائح المهمة لتنظيم أوقات النوم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

نصائح هامة لتنظيم أوقات النوم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025

1- تحديد عدد الساعات المناسبة للنوم يساعد في تعزيز صحة الأطفال والمراهقين خلال فترة الدراسة. يختلف احتياج النوم حسب العمر، حيث يحتاج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى 11-12 ساعة نوم يوميًا، بينما الأطفال في سن الخامسة عشرة يحتاجون إلى 10-11 ساعة. أما المراهقون، فيحتاجون إلى 9-10 ساعات من النوم يوميًا، وهي كمية أقل قليلاً من احتياجات البالغين التي تتراوح بين 8-9 ساعات. تنظيم أوقات النوم وفقًا لهذه التوصيات يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والأداء الدراسي.

2- تقديم موعد النوم: لتسهيل انتقال طفلك إلى روتين النوم الجديد مع بداية العام الدراسي، من الأفضل تقديم موعد النوم بمدة أسبوع على الأقل قبل بدء الدراسة. هذا يساعد في إعادة ضبط الساعة البيولوجية لجسمه ويعزز القدرة على النوم مبكرًا.

3- من الضروري أيضًا تجنب السماح لطفلك بالنوم خلال النهار (القيلولة) بعد عودته من المدرسة، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة النوم في المساء. بدلاً من القيلولة، يمكن تخصيص وقت قصير للاسترخاء وتناول وجبة خفيفة صحية مثل الفاكهة، مما يسهم في تحسين جودة النوم في الليل.

4- تجنب تأثيرات الكافيين على النوم، من المهم الابتعاد عن تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين في النصف الثاني من اليوم. يشمل ذلك الشوكولاتة الداكنة، المشروبات الغازية، والشاي المثلج. يفضل تناول هذه المواد قبل وقت النوم على الأقل بست ساعات لتفادي تأثيرها السلبي على قدرة الجسم على الاسترخاء والنوم.

5- تناول وجبة العشاء في وقت مبكر يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم. من الأفضل أن تكون وجبة العشاء خفيفة وتؤكل قبل موعد النوم بثلاث إلى أربع ساعات. تناول العشاء قبل النوم مباشرة يجعل الجسم يركز على هضم الطعام، مما قد يزيد من معدل الحرق ويؤدي إلى شعور بالأرق. ضبط توقيت وجبة العشاء سيساعد في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين نوعية النوم.

6- تحديد وقت ثابت للنوم يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، مما يؤثر بشكل إيجابي على النوم واليقظة. الساعة البيولوجية تتحكم في النشاط الهرموني، حرارة الجسم، نبضات القلب، وتخزين الهرمونات. لضمان نوم هادئ، من الأفضل تبني روتين ثابت قبل النوم، يشمل تنظيف الأسنان، أخذ حمام دافئ، وقراءة قصة. هذه الأنشطة تساعد في الاسترخاء وتجهيز الجسم للنوم، مما يعزز جودة النوم ويسهم في تنظيم الساعة البيولوجية.

7- عدم تناول الأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل مثل البيتزا في وقت متأخر من الليل، لانه من الممكن أن يؤثر سلبًا على النوم. الأطعمة التي تحتوي على توابل قد تسبب الحموضة وترفع درجة حرارة الجسم، بينما اللحوم المعالجة مثل السلامي والببروني، وبعض أنواع الجبن مثل البارميزان، تحتوي على الثيامين الذي قد يؤدي إلى الأرق. لتجنب هذه المشكلات، يُفضل تناول وجبة خفيفة وصحية قبل النوم بوقت كافٍ.

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