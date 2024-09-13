بعد وفاته بأزمة قلبية.. معلومات قد لا تعرفها عن أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

سبب وفاة أضخم لاعب كمال أجسام فى العالم.. تفاصيل صادمة.. توفي اللاعب البيلاروسي، إيليا يفيمتشوك الملقب بـ«الوحش»، وسط حالة من الذهول لعشاق وجماهير اللعبة، حيث يعد أضخم لاعب كمال أجسام في العالم، بسبب نتيجة نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

تفاصيل وفاة إيليا يفيمتشوم بطل كمال الأجسام

ويعود سبب وفاة لاعب كمال الأجسام لإصابته بأزمة قلبية، ولم ينجح الأطباء في علاجه سريعا، إلا انه توفي بعد يومين فى المستشفي.

سبب وفاة إيليا يفيمتشوم أضخم لاعب كمال اجسام في العالم

وكان إيليا يفيمتشوك، على الرغم من غيابه عن البطولات الكبيرة مثل مستر أولمبيا وبطولات العالم لكمال الأجسام، كان نشطًا جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان يشارك تفاصيل حياته اليومية ونظامه الغذائي، بما في ذلك وصفات الطعام ووجباته المكونة من سبع وجبات، مما أثار اهتمام ودهشة متابعيه.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية سبب وفاة إيليا يفيمتشوك المفاجئة عن عمر 36 عاماً.

تفاصيل وفاة إيليا يفميتشوم بطل كمال الأجسام

أصيب الرياضي إيليا يفيمتشوك بطل العالم في كمال الأجسام، بنوبة قلبية في منزله في 8 سبتمبر الجاري ودخل في غيبوبة، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام البيلاروسية.

وحاولت زوجته آنا إنعاشه ريثما يصل طاقم الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية طائرة "هليكوبتر"، لكنه توفي بعد يومين في المستشفى.

سبب وفاة إيليا يفيمتشوك بطل كمال الأجسام

تسعى الفرضيات الأولية إلى تفسير أسباب الوفاة المحتملة بناءً على مجموعة من العوامل. في حالة الرياضيين، قد تشمل هذه العوامل أزمة قلبية نتيجة لنمط حياة غير صحي، أو تأثيرات سلبية ناتجة عن استهلاك مواد مثل المنشطات أو السينثول. كل من هذه العوامل يمكن أن تسهم في زيادة مخاطر المشاكل القلبية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

من هو يفيمتشوك بطل كمال الأجسام

كان إيليا يفيمتشوك معروفاً بجسده الضخم وقوته الكبيرة. كان طوله 185 سم ووزنه 158 كجم. اعتمد على نظام غذائي مكثف يتضمن سبع وجبات يومياً، تشمل حوالي 2.5 كجم من اللحم وأكثر من 100 قطعة من السوشي يومياً. كما كان يتمتع بقوة تمكنه من رفع أوزان تصل إلى 272 كجم من الأرض. رغم عدم مشاركته في البطولات الكبرى مثل "مستر أولمبيا"، إلا أنه كان نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك تفاصيل تدريباته ونظامه الغذائي مع معجبيه. التحليلات الأولية تشير إلى أن الوفاة قد تكون ناتجة عن أزمة قلبية مرتبطة بنمط حياته واستخدامه المحتمل لمواد مثل المنشطات. كان يفيمتشوك يطمح أن يكون مشابهًا للأسطورة أرنولد شوارزنيجر في مجاله.

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