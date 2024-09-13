بوروسيا دورتموند يخطف الفوز من هايدنهايم في الدوري الألماني.. ريمونتادا مثيرة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورسيا دورتموند، الفوز من نظيره هايدنهايم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ببطولة الدوري الألماني الممتاز.

التقى فريق بورسيا دورتموند مع هايدنهايم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

واستضاف ملعب ستاد سيجنال ايدونا بارك، هذه المواجهة النارية، التي كان يسعى فيها الفريقين إلى الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط.

أهداف مباراة بورسيا دورتموند وهايدنهايم

ونجح بورسيا دورتموند، في حسم هذه المواجهة لصالحه، وذلك بالفوز على هايدنهايم، بنتيجة 4-2 .

سجل رباعية دورتموند في هذا اللقاء كل من، دونيل مالين، “هدف”، و كريم أديمي “هدفين”، امري تشان، في الدقائق 11، 17، 41، 93 على الترتيب.

بينما جاءت ثنائية هايدنهايم، عن طريق كل من مارفن بيرينجر في الدقيقة 39، و بريونج بالدقيقة 73، من عمر هذه الريمونتادا المثيرة.

ووفقاً لهذه النتيجة، حصد دورتموند ثلاث نقاط هامة، خطف بهم صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط.

تشكيل بورسيا دورتموند لمواجهة هايدنهايم اليوم

ودخل دورتموند هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : جريجور كوبل.

خط الدفاع : فالديمار انتون – نيكولاس زوله – رامي بن سبعيني – جوليان ريرسون.

الوسط : كريم اديمي – يوليان براندت – باسكال جروس – دنيايل مالين – فيليكس نميشا.

الهجوم : سيهرو جيراسي.

مباراة بورسيا دورتموند ضد هايدنيهايم

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بوروسيا دورتموند

1-بوروسيا دورتموند 7 نقاط.

2- هايدنهايم 6 نقاط.

3- بايرن ميونيخ 6 نقاط.

4- لايبزيج 6 نقاط.

5- يونيون برلين 4 نقاط.

6- فولفسبورج 3 نقاط.

7- بوروسيا مونشنغلادباخ 3 نقاط.

8- باير ليفركوزن 3 نقاط.

9- آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط.

10- فرايبورج 3 نقاط.

11- هوفنهايم 3 نقاط.

12- ماينز نقطتان.

13- فيردر بريمن نقطتان.

14- شتوتجارت نقطة واحدة.

15- أوجسبورج نقطة واحدة.

16- هولشتاين كيل بدون نقاط.

17- سانت باولي بدون نقاط.

18- بوخوم بدون نقاط.

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